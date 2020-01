Gruppo fornitori solari USA prevede investire 250 milioni dollari in Brasile

Tempo di lettura: 1 minuto

Una società globale di sviluppo solare con sede a Toronto, in Canada, ha organizzato un team per entrare nel mercato solare brasiliano con l’obiettivo di completare investimenti per un totale di 250 milioni di dollari nei prossimi cinque anni.

Il mercato solare in Brasile sta crescendo in modo esponenziale, con 3,3 GW distribuiti nel solo 2019, il 44% di crescita dal 2018 e circa 126 GW entro il 2040.

L’opinione pubblica e il supporto sono stati essenziali per questa crescita sostanziale. In un recente sondaggio di Ibope Inteligencia, il 93% dei brasiliani vuole produrre la propria elettricità rinnovabile a casa. Inoltre, in un sondaggio del 2015 condotto da DataSenado, l’85% dei brasiliani ha sostenuto un numero maggiore di investimenti pubblici nelle energie rinnovabili, come il solare e l’eolico.

L’obiettivo del governo è quello di attirare 8 miliardi di dollari in investimenti diretti privati, generando oltre 160.000 nuovi posti di lavoro.

SPG ritiene che il mercato brasiliano abbia le giuste serie di opportunità che si adattano perfettamente alla strategia globale dell’azienda. Con un track record che copre 11 paesi e oltre una dozzina di stati degli Stati Uniti, l’azienda eccelle nell’esecuzione in mercati solari giovani e in rapida crescita.

Fonte: Solar Provider Group

