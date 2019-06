Gravel Dirty Kanza 2019

Colin Strickland (Meteor X Giordana) ha vinto la gara di ghiaia maschile Dirty Kanza del 2019, tagliando il traguardo a Emporia, in Kansas, con la sua bici dopo quasi 10 ore di gara. Strickland faceva parte di un gruppo di otto corridori formatosi in precedenza nella corsa, tra cui Lachlan Morton e Alex Howes ( EF Education First ) e Peter Stetina ( Trek-Segafredo ).

Il gruppo di testa si è poi diviso con l’atleta Strickland andando in solitaria per oltre 150 chilometri per finire davanti a Stetina.

L’ex vincitore della gara e Ted King, professionista del WorldTour, e il compagno di squadra Kiel Reijnen, anch’essi concluso nella top 10.

Amity Rockwell ha vinto la gara femminile dopo essere entrata a far parte dei due gruppi di testa che hanno avuto problemi dopo 64 chilometri di corsa.

Rockwell, Olivia Dillon e Alison Tetrick erano in aronud 10 minuti l’uno dall’altro nell’ultimo quarto di gara, prima che Dillon bucasse e permettesse a Rockwell di passare al primo posto e vincesse davanti a Tetrick, con Sarah Max al terzo.

Il primo leader della corsa, Dillon, è finito al quinto posto, a quasi un’ora da Rockwell.

L’evento di 324,6 chilometri si svolge su ghiaia / misto attraverso la regione di Flint Hills, nel Kansas, negli Stati Uniti. Un totale di 2.700 corridori hanno preso parte alle varie gare dell’edizione di quest’anno.

Fonte

Photo courtesy by Dirty Ganza USA

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

Dal 2003 on line con la rivista ridersbike.net in partnership di Bicisport Firenze ed Emmegi Press.

Attualmente le notizie, i test e le novità vengono pubblicate sul reporterspress.it .

Per contattarci, redazione@reporterspress.it (nell’oggetto inserite: RidersBikeMagazine)