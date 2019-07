Graff Lesedi La Rona, diamante tagliato quadrato

63 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Graff Lesedi La Rona è di 300 carati, una straordinaria gemma tagliato quadrato dopo un intenso processo di affinamento in 18 mesi che ha coinvolto nuove tecnologie e un team di esperti di gioielli. Graff è noto per aver trovato e prodotto alcuni dei diamanti più straordinari del mondo e con “Lesedi La Rona” stanno facendo, ancora una volta, la storia dei diamanti. La pietra è stata trovata nella miniera di Lucara Karowe del Botswana e in realtà prende il nome dalla lingua Tswana del paese.

In inglese, Lesedi La Rona può essere tradotto in “Our Light”, un nome appropriato per il più grande diamante quadrato.

Le dimensioni di questa pietra potrebbero impressionare tutti, ma ciò che troviamo ancora più affascinante è la sua eccezionale qualità.

Il diamante ha anche la massima chiarezza e il colore del Gemological Institute of America, o GIA.

Il diamante smeraldo rifinito è stato tagliato da un massiccio diamante grezzo da 1,109 carati, acquisito da Graff alcuni anni fa per $ 53 milioni.

“Tagliare un diamante di queste dimensioni è una forma d’arte, la suprema arte della scultura”, afferma Laurence Graff. “È la forma d’arte più rischiosa perché non puoi mai aggiungere e non puoi mai coprire un errore, puoi solo portarlo via. Devi stare attento e devi essere perfetto. Tutta la nostra esperienza, abilità e realizzazione sono state messe a punto per realizzare questo incredibile, straordinario capolavoro. Il Graff Lesedi La Rona è un diamante eccezionale, con un taglio eccezionale e proporzioni eccezionali, che si guadagna il proprio posto nella storia come la più grande e raffinata gemma del suo genere al mondo”.

