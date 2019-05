Google scioglie la commissione etica artificiale (AI)

Google giovedì ha annunciato di aver deciso di sciogliere il consiglio di etica artificiale (AI) appena costituito dopo il respingimento aggressivo di oltre 2.000 dipendenti di Google. Un portavoce di Google in una dichiarazione ha detto: “È diventato chiaro che nell’attuale contesto, [l’Advanced Technology External Advisory Council] ATEAC non può funzionare come volevamo”.

Google aveva annunciato il suo nuovo consiglio di etica dell’IA, un organismo incaricato di servire come controllo etico sulla produzione di tecnologia IA di Google, la scorsa settimana.

Il consiglio però è stato immediatamente oggetto di controversie in quanto migliaia di dipendenti di Google e centinaia di firmatari esterni hanno contestato uno dei membri del consiglio di avere un record “anti-trans” e “anti-immigrati”.

Più di 2.380 dipendenti di Google hanno firmato una petizione chiedendo alla società di rimuovere Kay Coles James, presidente della Conservative Heritage Foundation, dal panel. “Con la nomina di James … Google eleva e sostiene le sue opinioni, sottintendendo che la sua è una prospettiva valida degna di inclusione nel suo processo decisionale”, si legge nella petizione. “Questo è inaccettabile.”

Il gruppo di dimostranti dipendenti di Google, che ha organizzato sotto il titolo “Googlers Against Transphobia and Hate”, giovedì sera ha celebrato lo scioglimento di AI.

“L’ATEAC è finito, e lo abbiamo fatto insieme”, ha twittato l’account Googlers Against Transphobia. “Così tante persone (oltre 2300 googler e oltre 300 sostenitori dell’industria, del mondo accademico e della società civile) hanno risposto alla chiamata a #StandAgainstTransphobia, ringraziando per il supporto e la riluttanza a scendere a compromessi sull’odio”.

Uno dei membri del consiglio si ritirò quasi subito dopo l’annuncio del consiglio. La settimana scorsa, Alessandro Shopping, economista di comportamento e ricercatore sulla privacy, ha twittato: “Mi piacerebbe condividere che ho rifiutato l’invito al consiglio ATEAC, mentre sono dedicato alla ricerca alle prese con questioni etiche fondamentali di equità, diritti e inclusione in AI, non credo che questo sia il forum giusto per me per impegnarmi in questo importante lavoro. ”

