Google ha raggiunto la supremazia quantistica

Il Financial Times ha riferito che un documento scientifico, pubblicato brevemente su un sito Web della NASA prima di essere rimosso, afferma che Google ha costruito un computer quantistico che ha raggiunto la supremazia quantistica.

È un punto di riferimento che i ricercatori quantistici dell’azienda, guidati dal fisico John Martinis dell’Università della California, a Santa Barbara, hanno fissato per anni ( SN: 05/03/18 ).

Un’apparente versione di testo in chiaro , pubblicata in forma anonima sul sito Pastebin, da allora circola tra gli scienziati e su Twitter.

Un portavoce di Google ha rifiutato di commentare.

Secondo la versione di Pastebin dell’articolo, Google ha creato un computer quantistico chiamato Sicomoro con 54 bit quantici chiamati qubit, 53 dei quali erano funzionali.

I ricercatori lo hanno utilizzato per eseguire una serie di operazioni in 200 secondi che avrebbero richiesto un supercomputer per circa 10.000 anni.

Un computer classico ha una memoria composta da bit , in cui ogni bit è rappresentato da uno o uno zero. Un computer quantistico, d’altra parte, mantiene una sequenza di qubit , che può rappresentare una, una zero o qualsiasi sovrapposizione quantica di questi due stati di qubit ;: 13–16 una coppia di qubit può trovarsi in qualsiasi sovrapposizione quantistica di 4 stati, : 16 e tre qubit in qualsiasi sovrapposizione di 8 stati. In generale, un computer quantistico con i qubit possono essere in qualsiasi sovrapposizione di fino a stati diversi. : 17 (Questo è paragonabile a un normale computer che può essere solo in uno di questi afferma in qualsiasi momento).

Un computer quantistico opera sui suoi qubit usando porte e misure quantistiche (che altera anche lo stato osservato). Un algoritmo è composto da una sequenza fissa di porte logiche quantistiche e un problema viene codificato impostando i valori iniziali dei qubit, in modo simile a come funziona un computer classico.

Il calcolo di solito termina con una misurazione, comprimendo il sistema di qubit in uno dei displaystyle 2 eigenstates, dove ogni qubit è zero o uno, si decompone in uno stato classico. Il risultato può quindi essere al massimo informazioni classiche.

Se l’algoritmo non termina con una misurazione, il risultato è uno stato quantico non osservato. (Tali stati non osservati possono essere inviati ad altri computer come parte di algoritmi quantistici distribuiti.)

Gli algoritmi quantistici sono spesso probabilistici, in quanto forniscono la soluzione corretta solo con una certa probabilità nota.

Il termine calcolo non deterministico non deve essere usato in quel caso per indicare probabilistico (calcolo) perché il termine non deterministico ha un significato diverso nell’informatica.

Nel 2018 IBM ha dichiarato che i migliori computer classici saranno battuti per qualche compito pratico entro circa cinque anni e considera il test di supremazia quantistica solo come un potenziale punto di riferimento futuro.

Sebbene gli scettici come Gil Kalai dubitino che la supremazia quantistica sarà mai raggiunta, È stato riferito che Google lo ha fatto, con calcoli più di 3.000.000 di volte più veloci di quelli del Summit , generalmente considerato il computer più veloce del mondo.

