Google festeggia il suo 21 ° compleanno con un Doodle nostalgico

Tempo di lettura: 1 minuto

Ogni 27 settembre, Google decora la sua home page di ricerca con uno speciale ” Google Doodle ” per festeggiare il suo compleanno. (Sebbene Google sia stata effettivamente costituita il 4 settembre 1998, la società ha scelto il 27 settembre come giorno da festeggiare negli ultimi due decenni.)

Il doodle di compleanno di quest’anno presenta una modesta foto vintage di un computer degli anni ’90 con il logo di Google del 1998 sullo schermo e un timbro della data della vecchia scuola con la scritta “’98 9 27 “nell’angolo in basso a destra.

Quando fai clic sull’immagine, ti porta in un’altra pagina di Google che mostra tutti i risultati di ricerca di “google”, mentre l’intestazione del sito Web si trasforma in un logo “Goo21e” scritto nel carattere corrente del motore di ricerca.

Sergey Brin e Larry Page hanno fondato la società nel 1998 e l’hanno chiamata “Google” con l’obiettivo ambizioso di trasformarla in un “motore di ricerca su larga scala”, ha scritto la coppia in quel momento. Il nome Google, in realtà era un refuso di googol, un numero elevato equivalente a 10 elevato alla potenza di 100, scritto come 1 seguito da 100 zeri.

“Oggi Google opera in tutto il mondo in oltre 100 lingue, rispondendo a migliaia di miliardi di query di ricerca ogni anno. La scala è grande, per non dire altro “, ha detto il gigante della ricerca in una nota di compleanno a se stesso venerdì.

Fonte

observer.com

Ufficio stampa, web marketing, comunicazione, SEO, Dispacci telematici.

Per informazioni e costi, info@pmcomunicazione.com