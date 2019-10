Google, ecosistema di servizi per esigenze quotidiane

Tempo di lettura: 2 minuti

Motore di ricerca Internet, e-mail, mappe, applicazioni mobili, elenco di contatti, password, documenti, video, foto, gestione dei dispositivi, pagamenti: ammetterai che non è abbastanza. È corretto affermare che l’ecosistema dei servizi di Google è in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze quotidiane dell’utente. Da un lato, apprezziamo il suo comfort e la stretta integrazione di tutti gli elementi.

D’altra parte, siamo costantemente infastiditi dalla perdita di privacy in nome di un efficace funzionamento.

Alcuni di noi lo sanno bene. Altri potrebbero essere scioccati dalla quantità di informazioni che Google raccoglie ogni giorno .

L’intenzione di questo materiale, tuttavia, non è quella di spaventare, ma di far conoscere quelle relazioni e controllare ciò che vogliamo davvero condividere con il mondo. Perché questa relazione difficilmente può essere rimossa.

Vuoi sapere degli ingorghi stradali quando lasci l’ufficio?

Trova uno smartphone smarrito o un pub attivo nelle vicinanze?

Ricordi dove e con chi hai trascorso qualche bel giorno esattamente tre anni fa?

Sesamo, apri.

Vale la pena iniziare un tour del tesoro di conoscenza di te stesso. Quando si inserisce myaccount.google.com, si tiene conto del fatto che si è già connessi al proprio account Google. In caso contrario, il browser Web ti chiederà di farlo. In un unico posto sono stati raccolti l’accesso ai dati personali dell’utente, nonché impostazioni sulla privacy, accessi ai servizi, sicurezza e attività. Ed è nell’ultimo di questi posti che andremo per primi, facendo clic sul collegamento Apri la mia attività .

La mia attività (disponibile anche su myactivity.google.com ) raccoglie un registro degli eventi di tutti i servizi Google che abbiamo utilizzato finora. Abbiamo due viste (gruppi e una vista più dettagliata degli elementi). Troviamo qui siti Web aperti di recente, frasi inserite nel motore di ricerca, mappe che abbiamo visualizzato, applicazioni mobili in esecuzione su uno smartphone e persino frasi ricercate nel Google Play Store. Ovviamente, tutto con la data e l’ora esatte dell’attività, il modello del dispositivo e talvolta anche la posizione.

Ciascuno degli elementi salvati può essere facilmente rimosso facendo clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra della finestra. Il divertimento, tuttavia, è solo all’inizio, perché ora passeremo ad altre attività registrate da Google. Tra questi c’è la storia della posizione, che è molto controversa per alcuni.

Puoi accedere alla cronologia delle posizioni facendo clic sul collegamento Altre attività di Google nella barra di navigazione sinistra del pannello Le mie attività , quindi in alto Visualizza la sequenza temporale . Lo troveremo anche su Google Maps (la tua sequenza temporale). Utilizzando il sensore di posizione sul tuo smartphone, registra i luoghi in cui appariamo, l’ora di arrivo e di partenza stimata, la distanza percorsa lungo il percorso e persino il tipo di trasporto che utilizziamo. Succede anche che la timeline appaia le foto che abbiamo scattato in quel momento in una posizione specifica.

Naturalmente, questi dati sono visibili solo all’utente stesso. La loro precisione in alcuni luoghi lascia molto a desiderare ed è solo a noi quanto Google vuole aiutare in questo e riempire i dati mancanti. Potrebbe spaventare abbastanza alcune persone.

Fonte

gazeta.pl

Giornalista