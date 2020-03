GM, Tesla, Ford si offrono di creare respiratori polmonari

Tempo di lettura: 1 minuto

una delle maggiori preoccupazioni per COVID-19 è che semplicemente non avremo abbastanza ventilatori per curare i pazienti in condizioni critiche. È una preoccupazione valida, basata su rapporti dall’Italia. Il governo degli Stati Uniti ha confermato che la nazione ha una scorta di oltre 10.000 ventilatori, ma il presidente Trump ha anche recentemente dichiarato a Twitter che dovrebbe essere responsabilità degli Stati acquistare questi dispositivi vitali salvavita.

Negli ultimi giorni, ci sono state crescenti richieste di mobilitazione di industrie manifatturiere avanzate per soddisfare questa esigenza, e mercoledì sera Elon Musk ha risposto a un fan su Twitter che le sue società “produrranno ventilatori in caso di carenza”.

Please repurpose your factory to make ventilators which are needed ASAP. I am a Tesla owner and love the company. You have to stop being an idiot about this. This is a massive disaster. Ask the doctors in the field.

— Raja ‘Elon is not an idiot’ Abbas (@suhaylabbas) March 19, 2020