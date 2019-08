Gli investimenti esteri diretti in Nigeria diminuiscono del 43%

Tempo di lettura: 2 minuti

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, gli investimenti esteri diretti in Nigeria, il principale produttore petrolifero africano, sono precipitati del 43% a $ 2 miliardi. Reuters ha riferito giovedì che gli investitori sono stati rimandati da una disputa tra il governo e il gigante delle telecomunicazioni sudafricano MTN per i profitti rimpatriati. Le banche HSBC e UBS hanno chiuso entrambi gli uffici di rappresentanza nel 2018.

Ciò ha lasciato il Ghana, che è nel mezzo di un boom del petrolio e del gas e ha visto afflussi di $ 3 miliardi, come la principale destinazione dell’Africa occidentale per gli investimenti stranieri. Il gruppo Eni in Italia era alla base del più grande progetto di investimento greenfield del Ghana.

Gli investimenti esteri nell’Africa sub-sahariana sono aumentati del 13% l’anno scorso a $ 32 miliardi, contrastando una tendenza al ribasso globale e invertendo due anni di declino, secondo il rapporto delle Nazioni Unite.

Ha affermato che lo sviluppo di nuovi progetti minerari e petroliferi, una nuova istituzione di finanziamento dello sviluppo degli Stati Uniti e la ratifica di un accordo per creare un’area di libero scambio su tutto il continente potrebbero rafforzare ulteriormente gli investimenti esteri diretti nel 2019.

L’Africa è in netto contrasto con le economie sviluppate, che hanno visto gli afflussi di IDE scendere del 27% al loro livello più basso dal 2004, ha scritto la Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo nel suo “Rapporto sugli investimenti mondiali”.

Tuttavia, alcuni paesi africani sono andati meglio di altri. La regione dell’Africa meridionale ha registrato i risultati migliori, con investimenti diretti esteri diretti di quasi $ 4,2 miliardi, in aumento rispetto ai $ 925 milioni del 2017. Gli investimenti esteri in Sudafrica sono più che raddoppiati a $ 5,3 miliardi.

Il presidente Cyril Ramaphosa, entrato in carica l’anno scorso impegnandosi a rilanciare l’economia, sta cercando di attrarre $ 100 miliardi di IDE nell’economia più sviluppata dell’Africa entro il 2023.

Sebbene gran parte del salto sudafricano provenga da prestiti infragruppo, i nuovi investimenti includevano un impianto del gruppo automobilistico di Pechino da 750 milioni di dollari e un parco eolico da 186 milioni di dollari in costruzione dalla società irlandese Mainstream Renewable Energy.

L’Etiopia è rimasta il principale destinatario di IDE in Africa orientale a $ 3,3 miliardi, nonostante un calo del 18% rispetto all’anno precedente.

Kenya, Uganda e Tanzania hanno visto tutti aumenti degli afflussi di IDE. Gli investimenti stranieri in Uganda sono saliti del 67% a un record di $ 1,3 miliardi, sostenuti dallo sviluppo di petrolio e gas di un consorzio che comprende il totale francese, CNOOC della Cina e Tullow Oil quotata a Londra.

La creazione della US International Development Finance Corporation potrebbe contribuire a sostenere gli afflussi di IDE quest’anno. In sostituzione di Overseas Private Investment Corporation, avrà un budget di $ 60 miliardi e un mandato per effettuare investimenti azionari.

“La ratifica dell’accordo sulla zona di libero scambio continentale africana potrebbe anche avere un effetto positivo sugli IDE, in particolare nei settori manifatturiero e dei servizi”, afferma il rapporto.

