Gli europei abbandonano i veicoli di lancio della Soyuz russa

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli astronauti europei non useranno più veicoli di lancio russi per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha annunciato René Pischel, capo dell’Ufficio di Mosca dell’Agenzia spaziale europea (ESA), al Congresso aerospaziale eurasiatico.

L’ESA, proprio come la NASA, intende smettere di usare i razzi russi per inviare i suoi astronauti alla ISS. L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, che è volato sulla ISS a luglio di quest’anno, potrebbe essere l’ultimo a farlo usando un veicolo di lancio russo Soyuz.

“Sfortunatamente, il lancio di Luca Parmitano è stato l’ultimo su una Soyuz. Nei prossimi anni, i nostri astronauti voleranno su veicoli spaziali americani “, ha detto.

Pischel ha sottolineato che ciò è dovuto al fatto che gli astronauti europei volano sulla quota americana. Tuttavia, ha affermato che è possibile che gli astronauti europei possano utilizzare nuovamente i veicoli di lancio russi se gli Stati Uniti e la Russia organizzano “voli intersecanti”.

Gli equipaggi russi sono attualmente inviati all’ISS utilizzando veicoli di lancio Soyuz-FG. Ci sono piani per la transizione da questo razzo, che utilizza un sistema di controllo analogico obsoleto, alla Soyuz 2.1A modificata, che è dotata di un sistema di guida digitale, entro il 2020.

Luca Parmitano dell’ESA, il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov e Andrew Morgan della NASA sono stati inviati all’ISS su un MS-13 Soyuz lanciato dal Baikonur Cosmodrome il 20 giugno di quest’anno.

La Russia ha avuto il monopolio del lancio di astronauti stranieri all’ISS dal 2011, quando gli Stati Uniti hanno ritirato il programma Space Shuttle. Già da otto anni, tutti gli astronauti sono stati inviati alla ISS usando razzi Soyuz di produzione russa.

Nei prossimi mesi potrebbero emergere due concorrenti del veicolo di lancio russo, con astronauti professionisti e turisti spaziali trasportati nell’ISS da compagnie private. Veicoli di lancio alternativi sono stati sviluppati da Boeing ed Elon Musk’s SpaceX.

I piani per testare i veicoli spaziali con equipaggio di SpaceX, Crew Dragon o Dragon 2, sono stati ritardati a causa di un incidente di test di lancio nell’aprile di quest’anno quando sono stati attivati ​​i sistemi motore SuperDraco. SpaceX è tuttavia fiducioso che i motori siano affidabili, ha annunciato il portavoce della società Hans Koenigsmann in una conferenza stampa.

Koenigsmann ha anche confermato che la capsula che doveva essere utilizzata durante il primo volo orbitale, con equipaggio della compagnia, era stata distrutta.

“Nella nostra indagine esamineremo tutte le possibili cause. Non abbiamo motivo di ritenere che il problema riguardasse gli stessi motori SuperDraco, che hanno subito 600 test … e rimaniamo fiduciosi in questo motore “, ha detto il portavoce di SpaceX.

Ha detto che “i dati iniziali indicano che l’anomalia si è verificata durante l’attivazione del sistema SuperDraco”.

SuperDraco è un motore a razzo liquido sviluppato da SpaceX. Otto motori SuperDraco sulla navicella spaziale Dragon 2 sono utilizzati nel sistema di fuga di lancio e per l’atterraggio.

Il sistema è progettato per separare l’equipaggio dal veicolo di lancio in caso di emergenza negli ultimi minuti prima del lancio e nei primi minuti di volo e per facilitare un atterraggio sicuro.

Lo Starliner di Boeing ha anche subito ritardi. Secondo quanto riferito, il lancio del primo Starliner senza pilota è stato posticipato dal 17 agosto al 17 settembre. Anche il lancio di Starliner con equipaggio è stato posticipato dal 1 ° novembre al 30 novembre. Il suo equipaggio includerà gli astronauti della NASA Nicole Aunapu e Michael Fincke e l’astronauta Boeing Christopher Ferguson.

L’agenzia spaziale russa Roscosmos non ha ancora risposto alla notizia dell’uso cessato dell’ESA di missili Soyuz.

Fonte

Reporter Freelance – Mail, europa-centrale@reporterspress.it