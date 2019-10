Giornalista belga arrestato dalla polizia tailandese

Tempo di lettura: 2 minuti

La giornalista belga Kris Janssens è stata arrestata dalla polizia thailandese per l’immigrazione giovedì mattina presto (3 ottobre) e trattenuta per circa cinque ore presso l’Ufficio immigrazione di Suan Phlu Road. Fu avvertito dagli ufficiali di non proseguire il suo piano di intervistare l’attivista Anurak “Ford” Jeantawanich o di riferire sulla politica thailandese, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze.

Janssens ha dichiarato che cinque funzionari dell’immigrazione lo hanno fermato mentre lasciava il suo hotel alle 6.45 di giovedì (3 ottobre).

Hanno chiesto di vedere il suo passaporto, ma in realtà non gli hanno dato alcuna spiegazione.

Janssens tornò nella sua stanza per recuperare il passaporto e gli ufficiali andarono con lui. Ha detto che hanno preso tutto ciò che era nella stanza e gli hanno chiesto di seguirli.

Janssens è stato portato all’ufficio immigrazione di Suan Phlu Road e gli è stato detto di aspettare lì per un ufficiale di alto livello che lo interrogasse.

L’ufficiale, che non parlava inglese e aveva bisogno di un interprete per assistere all’interrogatorio, chiese a Janssens cosa stesse facendo a Bangkok e infine gli disse che volevano avvertirlo che Anurak stava cercando di coinvolgerlo nella sua “organizzazione politica “E in” attività illegali “.

A Janssens fu consigliato di non proseguire il suo piano per intervistare Anurak e gli fu detto che avrebbe dovuto lasciare immediatamente il Paese.

Tuttavia, dato che ha prenotato in anticipo e non rimborsabili per il suo alloggio e volo di ritorno il 12 ottobre, gli è stato permesso di rimanere a condizione che non incontra Anurak e che non è coinvolto in politica. Janssens ha detto che l’ufficiale gli ha detto che se lo fa, “si metterà nei guai”. Teme che gli ufficiali avrebbero preso il suo computer o il suo apparecchio di registrazione e che sarebbe stato inserito in una lista nera e quindi non sarebbe stato in grado di tornare in Thailandia.

prachatai.com

