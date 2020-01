Giornalismo incorporato e suoi problemi

Tempo di lettura: 2 minuti

Il giornalismo incorporato si riferisce a quello in connessione con conflitti militari attivi. In genere, il giornalismo è estremamente di parte perché il giornalista è reso consapevole solo di una parte di un conflitto e solo delle opinioni positive di quella parte. Questo tipo di giornalismo è diventato il più importante nell’invasione americana dell’Iraq nel 2003.

Il giornalismo incorporato è in genere usato per ritrarre il personale militare e le situazioni di guerra in una luce più positiva di quanto non farebbero i rapporti tipici. Giornalismo incorporato in azione I giornalisti si sono integrati nelle storie da qualche tempo ormai, ma non ha guadagnato popolarità fino alle guerre in Iraq e in Afghanistan.

Sebbene a volte distorto, in passato il giornalismo incorporato sembrava essere un modo accurato per riferire sulla guerra. Ora, l’incorporamento è un modo distorto e talvolta pericoloso per segnalare.

Pericoli del giornalismo

incorporato Il giornalismo incorporato è pericoloso per lo scrittore e la storia perché crea parzialità e talvolta può essere pericoloso per la sicurezza dei giornalisti. In primo luogo, l’incorporamento mette a rischio la vita del giornalista perché l’incorporamento mette il giornalista in guerra, piuttosto che semplicemente osservarlo da lontano. In secondo luogo, l’incorporamento crea storie distorte mostrando al giornalista solo una visione militare della guerra quando alcuni problemi di guerra sono molto più profondi del semplice combattimento.

Perché viene utilizzato il giornalismo incorporato ?

Il giornalismo incorporato consente allo scrittore di ricevere osservazioni dirette di conflitti che il più delle volte non vede. Permette loro di avere un legame più profondo con quelli militari e quindi di creare resoconti accurati, anche se unilaterali, sulla vita di uomini e donne all’estero. Ciò fornisce al pubblico storie con cui possono simpatizzare e connettersi.

Cosa dovrebbe essere fatto?

Il giornalismo incorporato non vale i pericoli sia per la credibilità della storia che per la sicurezza del giornalista. Un resoconto accurato ed equo può essere fatto in prima linea e queste storie non valgono il rischio che rappresentano.

