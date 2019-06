Gioielli Moussaieff, all’asta un anello di diamanti bianchi a 8 mln dollari

Tra i grandi gioiellieri del mondo, Moussaieff di Londra ha una delle tradizioni familiari più lunghe. L’attività fu avviata da Shlomo Moussaieff durante gli anni cinquanta dell’Ottocento a Bukara, in Uzbekistan. Shlomo era un rabbino e commerciante di perle naturali , ed emigrò in Palestina alla fine del 19 ° secolo, dove fu uno dei fondatori del famoso quartiere Bukharian a Gerusalemme. Shlomo aveva sette figli. Un figlio, Rehavia, si stabilì a Parigi e vi stabilì un’attività commerciale con belle gemme.

Nel 1963, il figlio di Rehavia, chiamato Shlomo da suo nonno, aprì il primo negozio Moussaieff a Park Lane a Londra.

Shlomo gestiva l’azienda in collaborazione con sua moglie, Alisa. Nel 2004, Shlomo si è ritirato e ha lasciato l’operazione ad Alisa e alle sue tre figlie, ognuna delle quali ha un ruolo nel business. La signora Moussaieff, che ora ha 70 anni, supervisiona tutto, dalle acquisizioni di pietre preziose ai progetti e alle vendite. Oltre a vendere diamanti e gemme colorate , offre anche perle naturali . Moussaieff è uno dei pochi gioiellieri che lavora ancora con perle naturali, che ora si trovano principalmente nella gioielleria immobiliare. Moussaieff acquista pezzi antichi e usa pietre e perle in nuovi disegni.

I Moussaie, come Laurence Graff, sono noti per aver pagato i prezzi più alti per le gemme molto rare all’asta. I Moussaieffs hanno recentemente pagato $ 7,98 milioni per un diamante blu impeccabile da 6,04 carati . Il prezzo di $ 1,32 milioni per carato, pagato all’asta di Sotheby’s a Hong Kong, ha battuto il precedente record di $ 926.000 per carato. Il precedente record era detenuto dal famoso Hancock Red Diamond .

Uno dei diamanti rossi più preziosi al mondo, noto come Moussaieff Red, è anche di proprietà della famiglia Moussaieff. L’Hancock Red pesa meno di 1 carato, ma il Moussaie Red dal taglio trillionico pesa ben 5.11 carati. Moussaieff ha acquistato il diamante rosso nel 2001 o 2002 per un prezzo non dichiarato.

I Moussaie sono una famiglia molto numerosa con molti membri famosi. Includono Shlomo Moussaieff di Londra, che è un commerciante di gioielli del valore di diverse centinaia di milioni di dollari, sua figlia Dorrit Moussaieff che è sposata con il presidente dell’Islanda e Jeffrey Moussaieff Masson, nipote di Henri Moussiaeff e un famoso autore. James Raphael, un pianista di livello mondiale, è un altro grande nipote del patriarca di famiglia.

Da recente, 30 maggio 2019, ad Hong Kong durante l’asta organizzata da Christie’s, è stato venduto un anello che pesa solo 3,43 carati, un diamante fancy vivid pink circondato da diamanti bianchi a forma di pera e taglio marquise, chiamato Bubble Gum Pink, venduto a 7,5 milioni di dollari (era valutato tra 6 e 8 milioni).

