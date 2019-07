Ginevra, Jacob & Co. apre nuova boutique a Bergues

“Ginevra è il cuore dell’arte del segnatempo, dove sono fatti tutti i nostri raffinati orologi, ed ho aperto nel mio preferito hotel a Ginevra. Abbiamo esposto per anni all’hotel, quindi è il posto perfetto per iniziare la nostra espansione boutique in Europa. ” Jacob Arabo, fondatore di Jacob & Co.

La nuova boutique Jacob & Co. si trova accanto al leggendario Salon Dufour al piano terra dell’Hotel des Bergues .

I visitatori della boutique potranno sperimentare gli interni raffinati ed eleganti di zebrawood esotico, pelle beige e tessuti intricati che riflettono i valori singolari di Jacob & Co.

Tra gli orologi in offerta all’apertura della boutique sarà la collezione Astronomia, inclusa l’inedita Astronomia in edizione limitata che incorpora l’acclamato movimento tourbillon gravitazionale a triplo asse di Jacob & Co., ma presenta anche un ripetitore carillon con gong a spirale elevata.

All’apertura della boutique saranno disponibili anche numerose collezioni di gioielli, tra cui la colorata e ricca collezione Infinia con anelli e orecchini in oro giallo 18 carati con zaffiri gialli da 12,02 ct e diamanti a taglio rotondo da 5,77 ct.

Disponibile in rubini taglio marquise, diamanti bianchi o smeraldi intrecciati con taglio rotondo bianco diamanti, e incastonato in oro bianco 18k, il Infinia.

I disegni circolari della collezione rappresentano il simbolo universale dell’infinito. – da qui il suo nome.

BOUTIQUE JACOB & CO. QUATTRO STAGIONI HOTEL DES BERGUES GINEVRA

33, Quai des Bergues, 1201 Ginevra, Svizzera

Orari di apertura: dal lunedì alla domenica: dalle 11:00 alle 21:00

Tel: +41 22 310 6962 – sales.gva@jacobandco.com

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com