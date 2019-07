Ginevra, Conferenza internazionale del lavoro (ILC) 2019

Una nuova convenzione e una raccomandazione di accompagnamento per combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro sono state adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro (ILC). La convenzione sulla violenza e le molestie, 2019 e Raccomandazione sulla violenza e le molestie, 2019 , sono stati adottati dai delegati l’ultimo giorno della Conferenza internazionale del lavoro del Centenario, a Ginevra.

Per la Convenzione sono stati espressi 439 voti favorevoli, 7 contrari e 30 astensioni. La raccomandazione è stata approvata con 397 voti a favore, 12 voti contrari e 44 astensioni.

La Convenzione riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro “possono costituire una violazione o un abuso dei diritti umani … è una minaccia per le pari opportunità, è inaccettabile e incompatibile con un lavoro dignitoso”. Definisce “violenza e molestie” come comportamenti, pratiche o minacce “che mirano a provocare, o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici.” Ricorda agli Stati membri che hanno la responsabilità di promuovere un “ambiente generale di tolleranza zero”.

La nuova norma internazionale del lavoro mira a proteggere lavoratori e dipendenti, indipendentemente dal loro status contrattuale, e comprende persone in formazione, tirocinanti e apprendisti, lavoratori il cui impiego è stato risolto, volontari, persone in cerca di lavoro e candidati al lavoro. Riconosce che “le persone che esercitano l’autorità, i doveri o le responsabilità di un datore di lavoro” possono anche essere soggette a violenze e molestie.

” I nuovi standard riconoscono il diritto di tutti a un mondo di lavoro libero dalla violenza e dalle molestie”. [Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO]

Lo standard copre la violenza e le molestie che si verificano sul posto di lavoro; luoghi in cui un lavoratore è retribuito, si prende una pausa o una pausa, o usa servizi igienici, lavando o cambiando strutture; durante viaggi di lavoro, viaggi, formazione, eventi o attività sociali; comunicazioni relative al lavoro (anche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione), negli alloggi forniti dal datore di lavoro; e quando si fa il pendolare da e verso il lavoro. Riconosce inoltre che la violenza e le molestie possono coinvolgere terze parti.

Il direttore generale dell’ILO Guy Ryder ha accolto favorevolmente l’adozione. “I nuovi standard riconoscono il diritto di tutti a un mondo di lavoro libero dalla violenza e dalle molestie”, ha detto. “Il prossimo passo è mettere in pratica queste protezioni, in modo da creare un ambiente di lavoro migliore, più sicuro, dignitoso per donne e uomini. Sono sicuro che, data la cooperazione e la solidarietà che abbiamo visto su questo tema e la richiesta pubblica di azione, vedremo ratifiche e azioni da attuare rapidamente “.

Manuela Tomei, direttrice del dipartimento di qualità del lavoro dell’ILO, ha dichiarato: “Senza rispetto, non c’è dignità sul lavoro e, senza dignità, non c’è giustizia sociale. Questa è la prima volta che viene adottata una Convenzione e una Raccomandazione sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Ora abbiamo una definizione concordata di violenza e molestie. Sappiamo cosa deve essere fatto per prevenire e affrontarlo, e da chi. Speriamo che questi nuovi standard ci porteranno nel futuro del lavoro che vogliamo vedere. ”

La Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo che due Stati membri l’avranno ratificata. La Raccomandazione, che non è giuridicamente vincolante, fornisce linee guida su come la Convenzione potrebbe essere applicata.

Questa è la prima nuova convenzione approvata dalla Conferenza internazionale del lavoro dal 2011, quando ilConvenzione dei lavoratori domestici, 2011 (n. 189) è stato adottato. Le convenzioni sono strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, mentre le raccomandazioni forniscono consulenza e orientamento.

L’ILO, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di questioni relative al mondo del lavoro, segna il suo 100 ° anno nel 2019 .

Il centenario ILC – alla 108a riunione della Conferenza – hanno partecipato oltre 5.700 delegati, rappresentanti di governi, lavoratori e datori di lavoro dei 187 Stati membri dell’ILO. Si prevede inoltre che la Conferenza adotti una Dichiarazione del Centenario dell’OIL, incentrata su un approccio incentrato sull’uomo sul futuro del lavoro.

