Giappone, pedofilia e medaglie olimpiche

Gli atleti minorenni in Giappone subiscono abusi fisici, sessuali e verbali durante l’allenamento per lo sport, ha affermato Human Rights Watch in un nuovo rapporto, pubblicato oggi, che documenta depressione, suicidi, disabilità fisiche e traumi per tutta la vita derivanti dall’abuso. Il Giappone ospiterà le Olimpiadi e le paralimpiadi di Tokyo a partire dal 23 luglio 2021.

Il rapporto di 67 pagine, “‘ Sono stato colpito così tante volte da non poter contare’: abuso di bambini atleti in Giappone “, documenta la storia del Giappone di punizioni corporali in sport – noto come taibatsuin giapponese – e trova abusi sui minori nell’allenamento sportivo in scuole, federazioni e sport d’élite giapponesi. Nelle interviste e in un sondaggio online a livello nazionale, gli atleti giapponesi di oltre 50 sport hanno riferito di abusi che includevano pugni in faccia, calci, percosse con oggetti come pipistrelli o bastoncini di kendo di bambù, privazione di acqua, soffocamento, frustate con fischi o racchette, ed essere abusato e molestato sessualmente.

“Per decenni, i bambini in Giappone sono stati brutalmente picchiati e abusati verbalmente in nome della vittoria di trofei e medaglie”, ha dichiarato Minky Worden , direttore delle iniziative globali di Human Rights Watch. “Mentre il Giappone si prepara ad ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo nel luglio 2021, i riflettori globali offrono un’opportunità unica nella generazione di cambiare le leggi e le politiche in Giappone e nel mondo per proteggere milioni di bambini atleti”.

Human Rights Watch ha documentato le esperienze di oltre 800 ex atleti minorenni – oltre 50 da interviste di persona e 757 da un sondaggio online – tra cui olimpionici e paralimpici. Il sondaggio ha coinvolto 45 delle 47 prefetture giapponesi e 50 sport.

Human Rights Watch ha anche monitorato le notizie dei media giapponesi sull’abuso di minori nello sport, ha contattato le federazioni sportive per valutare la disponibilità di hotline, ha intervistato accademici, giornalisti, genitori e allenatori e si è incontrato di persona con funzionari del governo e della federazione sportiva.

Nel 2013, mentre il Giappone si proponeva di ospitare le Olimpiadi del 2020, una serie di video di casi di abuso di atleta d’élite di alto profilo , abbinati a suicidi di bambini atleti , ha spinto le principali agenzie sportive a parlare della necessità di proteggere i bambini nello sport. Nel 2018 è emerso un video che mostra un allenatore di baseball della scuola superiore della prefettura di Aichi che schiaffeggia, prende a pugni e calciare ripetutamente i giocatori della sua squadra. Nel video, l’allenatore vede colpire almeno cinque giocatori abbastanza forte da far vacillare gli atleti adolescenti all’indietro.

L’indignazione pubblica ha portato a importanti riforme come la creazione di hotline per denunciare abusi. Tuttavia, Human Rights Watch ha scoperto che queste riforme sono “linee guida” opzionali anziché regole, che i progressi sono stati disomogenei e non monitorati e che non vi sono segnalazioni obbligatorie su reclami o statistiche sugli abusi.

Questo abuso viola le leggi giapponesi contro l’abuso di minori, le norme internazionali sui diritti umani e le norme del Comitato Olimpico Internazionale sulla protezione degli atleti .

Human Rights Watch ha scoperto che l’abuso di minori nello sport rimane accettato e normalizzato in molte parti della società e che è difficile per i giovani atleti sporgere denuncia contro un allenatore o un funzionario potente. Le scuole e le federazioni raramente puniscono gli allenatori violenti, spesso permettendo loro di continuare ad allenare, ha detto Human Rights Watch.

“Le federazioni sportive in Giappone sono autorizzate a creare i propri sistemi per tracciare gli abusi e gli abusi – cosa che molti scelgono semplicemente di non fare”, ha affermato Kanae Doi , direttore giapponese di Human Rights Watch. “Questo espone i bambini a rischi inaccettabili e lascia ai genitori e agli atleti poche opzioni per presentare reclami o cercare rimedi contro potenti maltrattatori”.

L’abuso di minori nello sport è un problema globale con una mancanza di sistemi unificati e chiari per affrontare la violenza e gli abusi. L’onere di denunciare gli abusi è spesso a carico delle vittime, mentre i sistemi di segnalazione sono opachi, non rispondenti e inadeguati.

In tutto il mondo, gli allenatori e gli altri violentatori restano impuniti o vengono promossi in posizioni in cui possono minacciare e mettere a tacere i loro accusatori. Negli ultimi 18 mesi, due presidenti di federazioni sportive, ad Haiti e in Afghanistan , sono stati accusati di violenza sessuale nei confronti di atleti di sesso femminile.

Il dottore olimpico americano Larry Nassar ha abusato di centinaia di ginnaste femminilinel corso di decenni. I bambini e gli adolescenti che si fanno avanti spesso non vengono creduti quando accusano allenatori potenti che tengono in ostaggio il successo degli atleti. Il 26 giugno, secondo il New York Times , la triatleta sudcoreana Choi Suk-hyeon, 22 anni, si è suicidata dopo aver presentato molte denunce a funzionari dello sport e del governo per gli abusi fisici e psicologici subiti.

La principale raccomandazione di Human Rights Watch è che il paese abbia istituito un Centro giapponese per lo sport sicuro, un organo amministrativo indipendente incaricato di affrontare l’abuso di minori nello sport giapponese per garantire la segnalazione e il monitoraggio dei reclami di abuso, stabilire rimedi significativi per atleti e genitori e scoraggiare il bambino abuso identificando e decertificando gli allenatori abusivi.

Con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo ritardati fino all’estate 2021, il Giappone ha un anno per agire in modo convincente prima dell’inizio dei giochi, ha dichiarato Human Rights Watch.

