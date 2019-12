Giappone, approvato progetto bilancio 102,66 miliardi di yen per il 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Il gabinetto dei ministri del Giappone ha approvato venerdì un progetto di bilancio di 102,66 miliardi di yen (940 miliardi di dollari) per l’anno fiscale 2020, tra le crescenti spese di sicurezza sociale per coprire l’invecchiamento della popolazione del paese. Il piano di spesa per l’anno che inizia il prossimo aprile ha superato i 100 miliardi di yen per il secondo anno consecutivo.

