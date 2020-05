Giambattista Vico, Verum Ipsum Factum

Tempo di lettura: 2 minuti

Gianbattista Vico (1668-1744) era un filosofo che si opponeva al razionalismo di Cartesio. Per Vico, possiamo solo capire cosa siamo in grado di fare ( verum ipsum factum ), cioè sostanzialmente la nostra storia e la nostra matematica.

L’idea venne da Bacon e da altri sostenitori dello sperimentalismo contrario a Cartesio, ma Vico la mise al centro della sua filosofia.

Credeva che negli umani non ci fosse solo ragione, ma anche sentimento e fantasia. Ha anticipato il romanticismo, l’Illuminismo, e ha dato una base alle scienze sociali: nella sua analisi storica ha parlato della lotta di classe prima di Marx e di un’evoluzione a spirale parzialmente ciclica della storia in cui nessuna fase si ripete ma ci sono sequenze simili incatenate.

Per lui, la natura non era produzione umana e, quindi, sebbene potessimo pensarci, non potevamo capirla. La meccanica conteneva più verità della fisica e fisica più della scienza morale. Le idee di Vico furono a lungo dimenticate, ma furono recuperate, tra gli altri, da Samuel Coleridge e Benedetto Croce. James Joyce sembra essere stato ispirato da La Nuova Scientia di Vico per scrivere Wake di Finnegan . Oggi, Vico è molto rispettato per la sua originalità.

Non è raro che la biologia molecolare sia così interessata alla manipolazione genetica e, ad esempio, le cellule vive vengono riunite dall’inclusione di un nuovo nucleo in una cellula svuotata. Nell’educazione ecologica è utile costruire piccoli ecosistemi, come gli acquari, o per ripristinare zattere degradate. I processi di restauro di spazi altamente alterati sono un modo per progredire nella comprensione degli ecosistemi.

Margalef ha affermato che era necessario sfruttare le grandi trasformazioni della causa umana sulla natura per capire meglio come risponde. Si può facilmente dubitare che la capacità di produrre sia una condizione essenziale per la comprensione, ma è certo che capire qualcosa è molto meglio se sappiamo come assemblarlo e disassemblarlo.

La stragrande maggioranza della popolazione ha rinunciato a comprendere ciò che fa già parte di società miste (formate da esseri umani, altri organismi e protesi di singoli corpi o strumenti che aumentano le nostre capacità).

Se accettiamo che, se non tutto, almeno parte della verità, è legato alla nostra capacità di assemblare e disassemblare, dovremo accettare che, mentre la comprensione collettiva del mondo con la scienza e la tecnologia aumenta molto rapidamente, la comprensione individuale media diminuisce altrettanto velocemente.

Questo è il principio della filosofia di Vico, che stabilisce il legame tra verità e produzione, secondo il quale l’unica verità che può essere conosciuta risiede nei risultati dell’azione creativa, della produzione.

Per questo, inoltre, solo Dio conosce il mondo intero, nella misura in cui lo crea continuamente; Solo la più umile posizione di demiurgo nella storia e l’architetto del proprio destino è riservato all’uomo, alla storia e alla sua vita che sono gli unici oggetti possibili della sua conoscenza in quanto sono i suoi prodotti.

Allo stesso modo, l’altro campo in cui è possibile raggiungere la verità è quello della matematica, di cui, in un certo senso, è anche un produttore.

