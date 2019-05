Gli strumenti di gestione dei diritti digitali ( DRM ) o le misure di protezione tecnologica ( TPM ) sono un insieme di tecnologie di controllo degli accessi per limitare l’uso di hardware proprietario e opere protette da copyright. Le tecnologie DRM cercano di controllare l’uso, la modifica e la distribuzione di opere coperte da copyright (come software e contenuti multimediali), nonché i sistemi all’interno di dispositivi che applicano tali politiche.

L’uso della gestione dei diritti digitali non è universalmente accettato. I fautori di DRM sostengono che è necessario per evitare la proprietà intellettuale vengano copiati liberamente, così come sono necessari blocchi fisici per evitare che beni personali vengano rubati, che può aiutare il detentore del copyright mantenere il controllo artistico , e che può garantire flussi di ricavi continui.

Chi si oppone al DRM sostiene che non vi è alcuna prova che il DRM aiuti a prevenire le violazioni del copyright, sostenendo invece che serve solo a disturbare i clienti legittimi e che il DRM aiuta le grandi imprese a soffocare l’innovazione e la concorrenza. Inoltre, i lavori possono diventare permanentemente inaccessibili se lo schema DRM cambia o se il servizio viene interrotto.

Il DRM può anche impedire agli utenti di esercitare i loro diritti legali ai sensi della legge sul copyright, come il backup di copie di CD o DVD (invece di comprarne un’altra copia, se è ancora possibile acquistarla), prestito di materiali attraverso una biblioteca, accedere a opere di pubblico dominio, o utilizzare materiali protetti da copyright per la ricerca e l’istruzione secondo la dottrina del fair use .

La Electronic Frontier Foundation (EFF) e la Free Software Foundation (FSF) considerano l’utilizzo dei sistemi DRM come una pratica anticoncorrenziale.

In tutto il mondo sono state create molte leggi che criminalizzano l’elusione dei DRM, la comunicazione di tali elusioni e la creazione e distribuzione di strumenti utilizzati per tale elusione. Tali leggi sono parte degli Stati Uniti Digital Millennium Copyright Act, e l’ Unione europea ‘s Direttiva sul Copyright, (il francese DADVSI è un esempio di uno stato membro dell’Unione Europea ( ‘UE’) che attua la direttiva).

