Geo-blocking

La titolarità di diritti territoriali esclusivi sui contenuti può differire tra le regioni, il che richiede ai fornitori del contenuto di vietare l’accesso per gli utenti al di fuori della loro regione designata; ad esempio, sebbene sia un servizio online, HBO Now è disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti e non può essere offerto in altri paesi perché la sua società madre Time Warner aveva già concesso in licenza i diritti esclusivi di programmazione HBO a diverse emittenti (come in Canada, dove HBO ha concesso in licenza il suo back-catalogo a Bell Media ), che può offrire un proprio servizio simile specifico per la propria regione e modello di business (come CraveTV ).

Per ragioni analoghe, la libreria di contenuti disponibili sui servizi di video on demand in abbonamento come Netflix può variare da una regione all’altra o il servizio potrebbe non essere nemmeno disponibile nel paese dell’utente.

Il geoblocking può anche essere usato per far rispettare la discriminazione di prezzo all’interno dei negozi online, costringendo gli utenti ad acquistare prodotti online da una versione straniera di un sito dove i prezzi potrebbero essere inutilmente più alti di quelli della loro versione domestica. La ” Tassa dell’Australia ” è stata citata come esempio di questo fenomeno, che ha portato alla pressione del governo per limitare il modo in cui il geoblocco può essere utilizzato in questo modo nel paese.

Il geoblocking può essere utilizzato anche per altri scopi, come il blocco dell’accesso da paesi a cui un determinato sito Web non è pertinente, l’accesso volontario a contenuti o servizi illegali secondo le leggi locali o il controllo del traffico dannoso. (Wikipedia)

> Dal Dicembre 2018 gli acquisti online in ambito europeo sono tutelati da nuove regole che proteggono il consumatore da discriminazioni legate alla propria nazionalità o residenza. Gli operatori commerciali devono infatti trattare gli acquirenti online di un altro Paese dell’UE allo stesso modo dei clienti locali, consentendo l’accesso ai propri siti e garantendo uniformità di condizioni di vendita.

Il fenomeno, denominato “blocco geografico (geoblocking)”, è più diffuso di quanto si creda. Secondo indagini condotte dalla Commissione europea solo il 37% dei siti web permette al clienti di un altro Stato membro di arrivare alla fase finale che precede la conferma dell’ordine e sono numerose le denunce di casi di discriminazione.

Le nuove regole sono state sancite dal Regolamento UE 2018/302 a cui è recentemente seguita la designazione, con la legge europea 37/2019, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust – AGCM) come organo di vigilanza e segnalazione.

Da evidenziare che nell’Ue una normativa antidiscriminatoria già esisteva da anni (vedi la Direttiva 2006/123/CE recepita in Italia con il D.lgs. 59/2010) ma il Parlamento europeo, valutando la sua scarsa efficacia, ha ritenuto di doverla rafforzare e rinnovare. (ADUC – Firenze)

