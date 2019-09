Genitori e Figli, Onorare una promessa è una questione di vita o di morte?

Tempo di lettura: 1 minuto

Parlare di promessa in psicologia, fa subito scattare una domanda che tormenta molti genitori: come comportarsi con le promesse fatte ai figli? A mente fredda è facile dire: “mai fare una promessa che non puoi mantenere!”, ma chi ha passato tante ore a sopportare innumerevoli capricci, sa che la tentazione di dire di si per avere un po’ di pace è forte.

L’impegno che ci assumiamo quando diciamo che faremo o daremo qualcosa, dovrebbe essere sufficiente per assumerci la responsabilità di farlo. Le nostre parole e le nostre azioni definiscono la persona che siamo a lungo termine.

Se siamo degni di fiducia al punto che la nostra semplice parola è abbastanza valida, qualsiasi persona intorno a noi accetterà una nostra promessa come una garanzia di verità. In questo modo, potremo essere orgogliosi di essere persone che mantengono la parola data, che non promettono invano.

Se non siamo in grado o non vogliamo mantenere una promessa, la cosa migliore è non assumersi quella responsabilità. La prossima volta che state per dare la vostra parola, rifletteteci meglio…

Siete disposti a mantenere quella promessa, qualsiasi cosa succeda?

Se il problema risiede nella memoria ecco che c’è una applicazione in aiuto e ci ricorda tutte le promesse fatte ai nostri figli 🙂 . Si chiama Save the Promise e la trovate su Facebook. Il web vi ricorderà cosa, quando, a chi e per quando avete promesso e il computer non vi darà scampo!

