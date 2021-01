Gelosia o Possessione ? Sapere ciò che fai e avere un controllo su di te?

Condividi nei social net











Cara Maria,

2 ore e mezza di discussione, ove hai sciorinato di tutto e di più, mai dicendo scusa per questo o altro, ma puntando il dito su di me, come al solito, dicendo cose astratte, illazioni, falsità, mistificazioni, coinvolgendo miei amici, parenti, familiari, ecc.

Pertanto ritengo a tua futura memoria scrivere quanto segue per documentare, in sintesi, due anni e mezzo di questa relazione costruita sulla tua bugia del: ‘Sempre e per Sempre’ ed inoltre ‘Una persona che tui vuole bne così come sei’!

nulla, in quanto ad oggi mi son reso conto, mi hai ingannato sentimentalmente, allo scopo di sapere, conoscere ed hai continuato sino allo stesso pomeriggio, in modo invasivo. Hai finalmente dichiarato, dopo due anni e mezzo, che …sei una manipolatrice.

INIZIAMO DALLA PANCHINA DEL GIARDINO

Nel pomeriggio della nostra discussione il 16-1-21, hai detto delle cose ho riflettuto a lungo per cercare una sua logica. Quindi di seguito dubbi e domande.

1) Quando dici che non sono quello di un tempo, ti riferisci ad avere un partner zerbino? Se è così puoi andare in un negozio specializzato e trovarne dei colori e forme diversi e poi scegliere quello che più ti piace.

2) Il fatto che ‘dovevo’ chiedere a mia cugina di non prendere la mia auto perché ci si vedeva noi, chiedo a te: l’avresti negata a tuo fratello od a un parente che ha la sua vettura guasta e lui quando gliel’hai chiesta te l’ha data la sua ?

3) Mi hai detto nel pomeriggio della nostra discussione che qualsiasi uomo sarebbe andato almeno per un’ora…sapendo perfettamente che eravamo in zona rossa, dalle 22.00 in poi c’era il coprifuoco, con i tuoi eri tranquilla perché avevano la badante, mentre io dovevo lasciare a casa mia madre da sola, a 100 anni. Pensi sia così stupido che quanto hai cercato di rimproverarmi potesse avere una sua logica?

4) Perché mi dici ‘qualsiasi uomo avrebbe fatto di tutto per’…quando ti è stato spiegato a voce e scritto le problematiche familiari? Fai finta di capire ? O ti piace farlo apposta perché poi godi sulle reazioni degli altri?

5) Come al solito coinvolgi persone che collaborano con l’agenzia di stampa, i miei parenti, familiari, conoscenti, persone che non conosci, additando alla gelosia. Ebbene il tuo comportamento l’ho percepito in tutt’altro modo, cioé: pressione, gestione, decisone, manipolazione, ecc. Questo non è voler bene ad una persona. Fattene una ragione. Amare è tutt’altra cosa…e te con me hai dimostrato ben altro.

6) Ciclicamente coinvolgi Sara Hermes…cosa fa o non fa. Tanto per chiarire…lei nella sua vita privata fa quel che vuole. Non mi interessa e non lo voglio sapere. Inoltre stai certa che se qualcosa di ciò che scrive non mi piace, non ho bisogno che tu me lo dica né mi consigli cosa fare.

7) Hai riesumato Clelia Vallone, la mia ex cugina, di cui anni fa già ti dissi avevo chiuso i rapporti.

8) Il fatto che i miei amici, conoscenti, o chiunque altro ti banna sui social a me non frega

un fico secco! Devi chiederlo al diretto interessato! Te l’ho già detto più di una volta, anche per Sarah. Non mi coinvolgere in situazioni tue ‘personali’ ove pretendi che gli altri ti considerano e se non lo fanno allora sono venuti a conoscenza di te da me perché se scrvono Pippo e, guarda caso, era la stessa cosa che pensai, allora…ma neanche all’asilo Mariuccia queste cose accadono più! Stai certa che parlo con i miei amici di ben altro, non certo delle mie relazioni personali e men che meno con i miei collaboratori, come la Sarah.

9) Quando parli di norme morali facendomi scuola di vita, ti ringrazio…ma pensi di essere migliore di me? Rileggiti tutto ciò che hai scritto, ma soprattuto sai perfettamente di aver fatto, in questi due anni.

10) Mi chiedi trasparenza e quotidianità, quindi raccontarti quello che svolgo durante il giorno. Tu lo hai fatto con me ? Sei stata effettivamente sincera ? Ed allora come mai sin dall’inizio hai nascosto l’amicizia con uomini, anche se alcuni sono colleghi di lavoro. Nel contempo in modo ‘furbesco’, scorretto, hai fatto finta di essere gelosa, ma poi su chi? Persone che non ho rapporti, soltanto così per divertirti psicologicamente sulla mia persona. Che dire? Complimenti!

11) Nel quotidiano, quando parlavo del lavoro, ogni volta prendevi ciò che ti interessava, alcuno escluso, ma in particolare donne, perché in questo modo pensavi di dover rovinare dei rapporti con loro, ma io non ne ho, indi per cui il tuo è stato un lavoro del tutto inutile.

12) Sempre per quanto concerne i rapporti con persone che non conosco, quando ti raccontai dell’Anna, per esempio, rielaborasti ciò che ti dissi, peraltro fui anche ironico e perplesso di come si pose tale persona, ma a te interessò ben poco…infatti, dopo mesi e mesi…il 16/1/20 mi rinfacciasti del mio ‘commento’ pubblico a tale persona…ma tu pensi di essere scevra da critiche comportamentali, peraltro fatte di nascosto? Io almeno scrivo le cose pubblicamente, mentre tu le fai di nascosto e poi in un contesto completamente differente, cerchi di convincere l’altro della tua logicità…inesistente.

13) Quindi da parte tua c’è una scarsa sincerità e soprattutto correttezza, pertanto non so quanti amici uomini tu hai, cosa gli scrivi, ecc. Mi facesti leggere di tal Giacomo…della sua poesia…apposta…ma a me non me ne frega un fico secco di cosa vi scrivete fra amici sin quando tu non entri nella mia sfera privata personale con i miei amici, ad iniziare dalle donne. Quindi se a te piace giocherellare nel scrivere baggianate per ricevere poesie d’amore, caxxi tua…io non giocherellerei con le mie amiche donne sui sentimenti, e poi avere rapporto o relazione con una persona…c’è da vergognarsi. Ma su questo tu sei un esempio da seguire.

14) Nei primi mesi dei nostri incontri mi chiedesti più volte, ripetutamente, in modo alquanto inopportuno, il tipo di rapporto che ho avuto con Elisabetta, facendo leva sulla tua gelosia, tentasti di sapere i rapporti intimi…per poi dopo mesi hai avuto la faccia tosta di fare allusioni calunniatoria coinvolgendola nella mia sfera sessuale perché tu non eri rimasta soddisfatta del nostro rapporto sessuale, ma se ad un uomo gli dici quando ti vuole accarezzare (Mi sento sporca dentro, non sono una bambola, atti osceni in luogo pubblico, ce l’ho d’oro, non è una tasca, il cervello c’è ma non è attaccato alla patata, ecc. ecc.)…cosa pretendi che possa tu meriterarti quando c’è l’occasione di fare sesso? A me gigio non si alza con una come te che mi violenta psicologicamente con frasdi del piffero!!!.

11) Quando vieni a sapere, per mia correttezza della quotidineità, prendi il mio vissuto e lo fai passare come gelosia. Nel corso del tempo hai paragonato i miei rapporti di conoscenza con i tuoi. Due pesi e due misure?

LAVORO E LINEE EDITORIALI

1) Quando all’interno di una struttura, in questo specifico caso un’agenzia di stampa internazionale, c’è una gerarchia, NON è possibile bypassare i ruoli, in qualunque caso, pur se trattasi di un familiare stretto, un parente, amico, conoscente, per rispetto e correttezza nella linea editoriale.

2) Quando viene detto ripetutamente, NON E’ POSSIBILE bypassare i ruoli sulla linea di comando, bisogna prenderne atto e consapevolmente stoppare la polemica.

3) Nel momento in cui si scrive ‘ERO’ interessata non c’è ragione di dover polemizzare, né averne il diritto, soprattutto perché la linea editoriale non può essere sconvolta da terzi, familiari compresi.

RISERVATEZZA / CONFIDENZIALITA’

1) Quando qualcuno confida il vissuto, passato, presente e futuro, alcuno ha il diritto di raccogliere ciò che vuole, in particolare a danno di tale persona, presumendo di poter far ciò che vuole, quando, come, ecc. Questo è quanto accaduto a me…da parte tua…

2) Quando qualcuno confida una sua situazione professionale od anche personale, riservata come quella della sfera sessuale, il partner non è autorizzato a farne un proprio riassunto per poi sottolineare quel che non bene con lo scopo, poi documentato, nel infierire su quella persona, la quale ovviamente non immagina che il suo interlocutore lo sta ingannando.

3)…

L’INGANNO. NEL RAPPORTO RELAZIONALE / LE PRETESE

hai cercato di farmi le morali…per poi scoprire che tu non sei nella posizione di poterlo fare…il pekka…

a me tu mi venivi a fare le battute sotto forma di gelosia sulle cicliste, le giornaliste…pensa me lo hai rimarcato sino all’ultima volta ci siamo visti il 20 Gennaio 2020…ove mi hai invitato a casa tua soltanto per sapere se e cosa avevo deciso per andare dove, ecc. poi quando ho fatto l’accordo hai fatto finta di non interessarti alla situazione, ma la tua invidia trasudava da quanto hai scritto.

e poi vengo a scoprire che hai ‘amici’ uomini…mi hai fatto la morale su tizia, caia, sempronia…leggevi i miei commenti poi li stravolgevi a modo tuo, sapendo che all’inizio si è imbabolati e te ne hai aapositamente approfittato, ingannandomi sulla tua correttezza, onestà, verità, trasparenza….per poi venire a sapere che hai soggetti alquanto strani, discutibili, dai nomi assurdi…come il pekka…