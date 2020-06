Futuro monetario: un mondo senza contanti

Tempo di lettura: 2 minuti

La curiosità è l’aspetto emotivo generato dalla ricerca, dall’esplorazione e dall’apprendimento, ma tutto è complicato quando le domande vengono trasferite al futuro. Ora si stanno aprendo nuovi orizzonti e vengono annunciati enormi cambiamenti, siamo tutti consapevoli che stiamo salutando un mondo e che un altro si sta preparando a grande velocità.

Il cambiamento è imminente e le inevitabili conclusioni del mondo post-COVID-19 è che ciò che abbiamo chiamato “normale” si sposterà in un’altra sfera.

Il modo in cui lavoriamo, studiamo, consumiamo, come trasportiamo noi stessi, come interagiamo nella società, diventano l’attenzione necessaria per l’adattamento del nuovo presente post-pandemia. Oltre alla preponderanza della tecnologia e alla funzionalità del denaro, quest’ultimo è al centro di questo articolo.

La nostra specie, fin dalle sue origini, ha sentito la necessità di scambiare oggetti e servizi con i suoi pari, sia per la relazione con il suo ambiente, sia per aumentare il suo spettro di sopravvivenza. Nel tempo, ci siamo specializzati nel barattare, forgiando oltre 2.700 anni fa, la prima moneta nella storia dell’umanità.

Più tardi, un millennio dopo, fu la volta della moneta cartacea, istituita ufficialmente in Cina nell’812 d.C. e arrivata tardi in Europa solo nel 1661 (Martínez, 2009).

I depositi di pagamento, o certificati, diedero origine a quelli che oggi sono noti come “assegni”, e apparvero nel solito mercato allo stesso modo tra il XIV e il XVIII secolo.

Dopo queste tre creazioni, un lungo periodo di stagnazione è stato generato nella scoperta delle procedure di pagamento sul mercato; fino alla fine del 20 ° secolo, ciò che è stato rivoluzionato e rivoluzionerà ancora di più il mondo delle transazioni commerciali: la carta di debito e di credito.

Questo nuovo sistema è stato quello che ha promosso l’evoluzione dei metodi di pagamento nel presente secolo, utilizzando la tecnologia di rete che attualmente abbiamo come vantaggio.

Poiché l’uso dei telefoni cellulari e di Internet è diventato massiccio, le transazioni bancarie elettroniche e varie applicazioni di pagamento mobili, che consentono persino pagamenti “senza contatto”, non hanno richiesto molto tempo per attirare gli utenti.

questa trasformazione di liquidità ridurrebbe i costi di generazione di denaro fisico da parte delle entità incaricate. Uno studio della Banca mondiale ha stabilito che i paesi meno sviluppati economicamente, e quindi anche tecnologicamente, sono quelli con i costi diretti più elevati di denaro contante, spendendo tra il 2 e il 4% del loro PIL.

Anche paesi come la Russia hanno speso l’1,1% del loro PIL per il 2015, con una perdita di venti miliardi di dollari. Allo stesso modo, solo negli Stati Uniti, è stato scoperto che i dipendenti di uno stabilimento sprecano fino a 500 ore di lavoro al mese, dovendo contare i soldi. Inoltre, le operazioni digitali consentono un monitoraggio più attento delle transazioni delle persone.

Fonte : elpost.com.ar