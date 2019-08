Full Hybrid, GTE da 1.200 cavalli di Drako Motors

Tempo di lettura: 2 minuti

Ci sono un numero di aspiranti startup di veicoli elettrici nella Silicon Valley e nei dintorni, ma pochissimi hanno spedito vere auto, per non parlare di stabilire un business stabile. Una nuova startup chiamata Drako Motors è l’ultima azienda a cercare di cambiarlo, e vuole farlo con una supercar da 1.200 milioni di dollari da 1.200 milioni di dollari chiamata GTE .

Presentato alla Monterey Car Week , Drako Motors ha mostrato quella che si dice sia la prima versione di produzione della GTE. La startup non ha tirato pugni nel modo in cui ha descritto la macchina.

La GTE è una “supercar di lusso per quattro passeggeri” con “precisione in curva a differenza di qualsiasi altra supercar su strada oggi”, afferma Drako Motors. Ciò si ottiene grazie a una configurazione a quattro motori, con un motore elettrico su ciascuna ruota e un vettore di coppia guidato da algoritmi “leader del settore”.

Le startup di veicoli elettrici che fanno affermazioni stravaganti non sono esattamente un nuovo fenomeno.

Byton ha affermato che il suo prototipo di SUV era una ” nuova icona di design ” che ha esemplificato la “leadership digitale” della startup nel 2018. Faraday Future ha affermato che voleva essere dirompente come l’iPhone al Consumer Electronics Show 2016 . Nessuno dei due ha spedito un’auto fino ad oggi.

Drako Motors non ha una legione di talenti automobilistici come alcuni suoi coetanei, ed è stata fondata da due imprenditori con esperienza nella tecnologia. Ma ha lavorato per anni alla GTE, dopo aver testato una prima versione dell’auto al Nürburgring nel 2015 .

Drako Motors sta anche sfruttando la vasta industria automobilistica per dare vita alla GTE, dall’approvvigionamento di componenti di fascia alta come i freni Brembo e le sospensioni Öhlins, alla costruzione dell’auto sul telaio dell’originale Karma, l’auto sportiva ibrida sfortunata di avvio automobilistico fallito Fisker Automotive.

(A parte: Fisker è rinato come Karma Automotive e anche il fondatore Henrik Fisker ha avviato la sua nuova casa automobilistica, semplicemente chiamata Fisker. Hai capito tutto?)

Complessivamente, Drako Motors promette che la GTE avrà una velocità massima di 206 miglia all’ora. L’auto sarà anche in grado di durare in situazioni ad alte prestazioni, dice Drako Motors, grazie a una “architettura di raffreddamento interna massicciamente parallela” che circonda ogni singola batteria e aiuta a dissipare rapidamente il calore.

La GTE dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell’anno e le consegne inizieranno nel 2020 per chiunque può guadagnare 1,25 milioni di dollari.

Considerando che la maggior parte delle altre start-up EV si imbatte nel tentativo di creare un sacco di auto a prezzi relativamente convenienti, la costruzione di un numero limitato di auto davvero costose potrebbe essere un percorso più fluido da percorrere. Ma se Drako Motors si imbatte in problemi sulla strada per quelle prime spedizioni, non sarebbe certamente la prima startup EV a farlo.

