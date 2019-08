Fresco Motors elettrica assomiglia alla Tesla S

Tempo di lettura: 2 minuti

La Norvegia è senza dubbio il leader mondiale nell’adozione di veicoli elettrici, ma nonostante il mercato acquisti più veicoli elettrici pro capite rispetto a qualsiasi altro paese al mondo non sta producendo la propria auto elettrica. Fresco Motors, startup EV con sede in Norvegia, ha svelato una nuova affascinante berlina elettrica con caratteristiche incredibili.

Questa startup è uscita dalla modalità invisibile questa settimana svelando la sua prima auto: The Reverie.

È una berlina completamente elettrica con un design radicale che ricorda in qualche modo sia il prototipo originale Tesla Model S (senza il nosecone) sia un Chrysler 300 (guarda le proporzioni finestra / porta):

Screen Shot 2019-08-02 alle 10.19.18 AM Schermata 2019-08-02 alle 10.02.20

La dimensione del Fresco Reverie è da qualche parte tra una Tesla Model S e Model 3, due dei veicoli elettrici più popolari in Norvegia.

Ecco le dimensioni del Reverie:

Lunghezza: 4807 mm

Larghezza: 2226 mm

Altezza: 1401 mm

Interasse: 2746 mm

La società ha svelato solo alcune immagini generate al computer e chiaramente non ha un prototipo funzionante.

Tuttavia, Fresco promette alcune specifiche e caratteristiche incredibili.

Per la gamma, la società non ha offerto alcun dettaglio e invece, ha solo detto che i proprietari non avranno alcuna ansia di gamma.

In termini di specifiche di prestazione, l’avvio afferma che il Reverie sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km / h (62 mph) in soli 2 secondi e raggiungere una velocità massima di 300 km / h (186 mph).

Sostiene di raggiungere questo obiettivo con un motore a induzione CA e un cambio automatico a 4 velocità con “overdrive”.

Per quanto riguarda alcune funzioni interessanti, Fresco afferma che il Reverie arriverà con “batterie portatili”:

“È comune tra i proprietari di veicoli con motori a combustione interna avere taniche. Perché i proprietari di veicoli elettrici non dovrebbero avere lo stesso? ”

La startup afferma inoltre che i suoi veicoli arriveranno con un pad di ricarica wireless.

Fresco non sta rilasciando i prezzi o una linea temporale per la disponibilità della sua berlina elettrica, ma ha iniziato a prenotare questa settimana.

Electrek’s Take

Ci sono molte idee interessanti qui, ma per ora è chiaramente tutto vaporware.

Le immagini generate al computer non sono di bell’aspetto. Credo che le aziende dovrebbero aspettare fino a quando non avranno un prototipo funzionante prima di svelare qualcosa.

Per quanto riguarda le specifiche richieste, ecco cosa dice Fresco:

“Tutti questi dettagli tecnici sono soggetti a modifiche. Le informazioni sul veicolo si basano sui dati tecnici attuali di Fresco e sulla tecnologia a nostra disposizione al momento della pubblicazione. Fresco non si assume alcuna responsabilità per la modifica di dati o informazioni tecniche. ”

Fonte

Aviazione, Autoveicoli, Nautica – Mail, redazione@reporterspress.it