FRANCIA, VATICANO REVOCA IMMUNITÀ DIPLOMATICA ARCIVESCOVO VENTURA

Il Vaticano ha deciso di revocare l’immunità del suo rappresentante in Francia, ha detto un portavoce del Ministero degli Affari Esteri francese lunedì (8 luglio 2019). L’arcivescovo Luigi Ventura, nunzio apostolico in Francia, è accusato di violenza sessuale. Il caso è scoppiato a febbraio 2019, con la rivelazione dell’apertura di un’indagine da parte del procuratore di Parigi.

La decisione è storica. “Una misura straordinaria”, secondo la Santa Sede. Lunedì 8 luglio, il Vaticano ha revocato l’immunità del suo rappresentante in Francia, il nunzio apostolico Luigi Ventura, che è stato preso di mira da un’indagine a Parigi per “violenza sessuale” dopo le denunce di quattro uomini, di cui almeno tre lo incolpano per toccante.

Luigi Ventura, nato il 9 dicembre 1944 a Borgosatollo, in provincia di Brescia, in Lombardia, è un Arcivescovo cattolico italiano, Nunzio Apostolico in Francia dal settembre 2009.

