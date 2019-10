Francia, Oltre un miliardo di persone hanno assistito ai Mondiali femminili

Tempo di lettura: 1 minuto

La Coppa del Mondo in Francia ha regalato numerose partite di medaglie al calcio femminile. Quasi un miliardo di telespettatori hanno assistito al torneo, ha dichiarato la Federazione mondiale Fifa. I 993,5 milioni di fan rappresentano un aumento del 30% rispetto ai Mondiali del 2015 in Canada, che hanno visto un totale di 764 milioni di persone. In totale per tutte le piattaforme, la Fifa ha dato 1,12 miliardi di telespettatori.

“La (…) Coppa del Mondo non è stata solo un evento sportivo, ma anche un fenomeno culturale, suscitando una copertura mediatica senza precedenti e fornendo al calcio femminile una piattaforma pubblicitaria di prim’ordine”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

La finale tra Stati Uniti e Paesi Bassi ha registrato una media di 82,18 milioni di persone e 263,62 milioni di singoli spettatori che sono rimasti almeno un minuto. In media, le 52 partite della Coppa del Mondo hanno registrato 17,27 milioni di telespettatori. La partenza della squadra tedesca nei quarti di finale contro la Svezia ha seguito i numeri della Fifa dopo 25,56 milioni di persone in tutto il mondo.

