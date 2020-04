Francia, Covid-19; Ciclismo: Rispetto e correttezza: Bardet rifiuta di allenarsi

Tempo di lettura: 2 minuti

La scorsa settimana, Pascal Chanteur, presidente del sindacato dei ciclisti francesi UNCP, ha chiesto il permesso ai ciclisti professionisti in Francia di allenarsi all’aperto da metà aprile, quando l’attuale serie di misure di blocco del paese è in fase di revisione.

Lui e altri sono preoccupati che la pandemia possa creare un gruppo a due velocità perché i ciclisti sono ancora autorizzati a guidare all’aperto in Belgio, Paesi Bassi e Stati Uniti, mentre Francia, Spagna e Italia sono sotto stretto blocco.

In Le Monde il Martedì , Bardet ha detto che “ora non è il momento per l’egoismo” e ha sottolineato che i ciclisti hanno attualmente altri eventi al quale pensare, peraltro l’UCI ha anche sospeso tutte le gare almeno fino al 1 giugno 2020.

“Non c’è fretta di ottenere una dispensa per avere il diritto di guidare su strada. Ciò sarà importante solo quando avremo un programma per ricominciare”, ha detto Bardet a Le Monde .

Le parole di Bardet hanno fatto eco a quelle del ciclista Total-Direct Energie Lilian Calmejane, che ha dichiarato la sua opposizione alla richiesta di dispensa dell’UNCP lunedì in un’intervista a L’Équipe , quando ha sottolineato che i piloti erano, innanzitutto, cittadini.

“Data la situazione globale, sono a favore di tutti – a cominciare dalle personalità con un profilo mediatico – dando un buon esempio rimanendo a casa”, ha detto Calmejane a L’Équipe .

“Se restiamo in uno stato di confino generale, non vedo perché i ciclisti professionisti dovrebbero essere ammessi liberamente prima di tutti gli altri, dato che non abbiamo alcuna gara prima di luglio. A un certo punto, dobbiamo impostare un esempio: l’unità è ciò che ci aiuterà a uscire da questa crisi senza troppi danni.

“Siamo tutti cittadini, quindi per me non c’è niente a cui pensare. È facile dirlo quando si vive in una piccola città con un po ‘di libertà, o casa con un pezzo di terra e un cane a passeggiare nel parco. Ma per me, dobbiamo essere tutti irreprensibili. Da un punto di vista sportivo, non c’è fretta. ”

Anche il manager Total-Direct Energie di Calmejane, Jean-René Bernaudeau, ha respinto la richiesta dell’UNCP di una dispensa per i ciclisti professionisti, dicendo a Cyclismactu che ci sarebbero state priorità più urgenti oltre lo sport professionistico nelle prossime settimane.

