Football, Russell Wilson quarterback di Seattle Seahawks si allena con un robot

Tempo di lettura: 1 minuto

Il capo allenatore di football di Dartmouth Buddy Teevens e un gruppo di ingegneri e atleti della Thayer School of Engineering di Dartmouth, hanno sviluppato il primo manichino robotico da affrontare al mondo per aiutare a ridurre i contatti non necessari e l’incidenza degli infortuni subiti, durante il calcio e altre pratiche sportive.

L’attrezzatura è un MVP Sprint, un manichino da allenamento imbottito mobile, telecomandato, auto-raddrizzante.

READYYY!!! Can’t wait for the Season!!! Let’s Go! #TrainingCampAtHome Fired up to be the Chief Football Advisor & Partner with these “dummies!” Haha 😂 @MVPDummy 🏈🏈🏈 pic.twitter.com/nPsddtQW1M — Russell Wilson (@DangeRussWilson) July 1, 2020

Mobile Virtual Player o MVP Robotics è la società vincitrice nella categoria “Training the Athlete” nel concorso “1st and Future” 2017 della NFL, una collaborazione tra la NFL e il Texas Medical Center per premiare le startup focalizzate sulla guida di innovazioni per far avanzare la tecnologia sportiva e la sicurezza dell’atleta.

MVP produce anche HEKTR (Humanoid Engageable Kinetic Training Robot), un altro prodotto mobile per l’addestramento tattico per militari, forze dell’ordine e club di tiro privati.

Squadre della NFL come Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers e LA Rams sono accreditate utilizzando il manichino da calcio. Ed è stato presentato nella serie della HBO “Hard Knocks” ed è apparso in “The Late Show con Stephen Colbert”.

SportingMagazine in the World – Mail, redazione@reporterspress.it