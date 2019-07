Fondo Abu Dhabi stanzierà 92 miliardi Dirham per sviluppo 90 paesi beneficiari

Il Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo, ADFD, l’ente nazionale per gli aiuti internazionali allo sviluppo, ha annunciato di aver stanziato circa 92 miliardi di AED in finanziamenti e investimenti per lo sviluppo a 90 paesi beneficiari.

Il sostegno del Fondo allo sviluppo socio-economico nei paesi in via di sviluppo, negli ultimi quattro decenni e mezzo, specialmente negli ultimi cinque anni, ha contribuito significativamente che gli Emirati Arabi Uniti mantengono il prestigioso titolo di principale donatore di assistenza ufficiale allo sviluppo, relativa al reddito nazionale tra il 2013 e il 2017. Tale approvazione è stata segnalata dal Comitato per l’Assistenza allo Sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

L’ADFD sta attualmente concludendo un programma di finanziamento delle esportazioni nazionali degli EAU per fornire finanziamenti e strutture di garanzia per aumentare i tassi di esportazione e aprire nuovi mercati.

In linea con la Visione degli EAU 2021 e la Visione Economica di Abu Dhabi 2030, finalizzate a promuovere la diversificazione economica, come pilastro dello sviluppo sostenibile, il programma mira a rafforzare la competitività dell’economia nazionale nei mercati internazionali attraverso l’espansione della gamma di prodotti e beni di esportazione.

ADFD è stato fondato nel 1971 con un capitale operativo iniziale di 500 miliardi di dollari. Nel corso degli anni, il Fondo ha registrato una costante crescita finanziaria e ha ampliato la propria presenza in tutto il mondo. Oggi, il capitale operativo di ADFD è pari a 16 miliardi di AED.

Tradotto da: G. Mohammed.

Fonte, wam.ae

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it