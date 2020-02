Fondi Ue, Toscana ai vertici per capacità di spesa. Pochi imprenditori ricevono sostegni

Tempo di lettura: 1 minuto

Il POR FESR 2014-2020 registra per l’asse 1 (ricerca, sviluppo e innovazione) una percentuale di spesa certificata (quindi di risorse pienamente utilizzate dalle imprese) del 67,3% sulla dotazione iniziale, per l’asse 3 (competitività PMI) del 63,0%.

La media del POR FESR Toscano della spesa certificata è del 40,2% ma in valore assoluto la regione del centro nord in testa alle graduatorie di performance.

Il problema però di molte imprese è il non poter partecipare ai bandi che gli potrebbero interessare, quasi sempre ci sono cavilli burocratici altre volte i finanziamenti non coprono il reale fabbisogno di talune imprese.

Quel dinamismo che dovrebbe essere assunto, come riferisce l’Assessore preposto, è ben lontano dalla realtà per le sfide principali, la transizione al digitale e l’economia circolare, quest’ultima molto ridicola in questa regione ove diverse imprese pensano al proprio orticello.

La UE probabilmente non è a conoscenza della realtà dei fatti, ovvero di cosa accade in questa regione, oppure è consapevole, ma lascia il tutto alla gestione di un governo ove poche imrese accedono ai finanziamenti e contributi e, quindi, riuscire a perseguire obiettivi di medio periodo per garantire e accompagnare la crescita qualitativa e sostenibile dell’economia regionale.

Adesso con la crisi dettata dal Coronavirus la Regione e gli enti satelliti, camera di commercio in primis, sosterranno chi a loro interesserà, lasciando altre alla canna del gas? Ai posteri l’ardua sentenza.

