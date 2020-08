Fiume Mekong, nuova rivalità tra Stati Uniti e Cina

Tempo di lettura: 2 minuti

Il fiume Mekong è diventato un nuovo fronte nella rivalità tra Stati Uniti e Cina, affermano ambientalisti e funzionari, con Pechino che sorpassa Washington sia nella spesa che nell’influenza sui paesi a valle in balia del suo controllo delle acque del fiume.

È uno scontro in cui l’amministrazione Trump – che ha ampiamente mantenuto i finanziamenti per i programmi ambientali e di sviluppo dell’era Obama nel Basso Mekong – sta perdendo terreno.

La lotta delle due potenze si è recentemente spostata nel regno della scienza – con i governi degli Stati Uniti e della Cina che hanno ciascuno propagandato diversi resoconti sul fatto che le 11 dighe cinesi sul fiume stessero danneggiando le nazioni a valle.

Le dighe cinesi gli hanno dato un ampio controllo delle acque che scorrono verso Il Laos, Myanmar, Tailandia, Cambogia e Vietnam, che da tempo dipendono dal fiume per l’agricoltura, la pesca e sempre più per l’energia idroelettrica in Laos.

Tale controllo consente alla Cina di stabilire l’agenda per lo sviluppo legata alla via navigabile e di escludere gli Stati Uniti da un ruolo dopo decenni di promozione dei progetti del Mekong come un modo per esercitare la propria influenza nella regione.

“Questo sta diventando un problema geopolitico, proprio come il Mar Cinese Meridionale, tra gli Stati Uniti e la Cina”, ha affermato Witoon Permpongsacharoen del gruppo Mekong Energy and Ecology Network.

Lo stato del Mekong è una preoccupazione urgente per i 60 milioni di persone che dipendono da esso per l’agricoltura e la pesca mentre fluisce dalla Cina, dove è noto come Lancang, attraverso il sud-est asiatico prima di svuotarsi nel mare dal delta del Vietnam.

L’anno scorso ha visto la siccità record, con i livelli del fiume Mekong inferiore il più basso degli ultimi decenni. Sono stati segnalati per anni meno catture di pesci.

Un ambasciatore americano nella regione ha descritto la Cina come “accumulo” di acqua nelle sue 11 dighe sulla sua parte superiore del fiume di 4.350 km (2.700 miglia), danneggiando il sostentamento di milioni di persone nei paesi a valle.

La Cina ha anche intensificato le attività del suo gruppo di cooperazione Lancang Mekong (LMC), un organo intergovernativo relativamente nuovo che un secondo ambasciatore americano ha denunciato mentre cercava di “mettere da parte” la 25enne Mekong River Commission (MRC).

