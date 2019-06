Firenze Luisa Via Roma sfila al Piazzale Michelangelo: orde di vip da tutto il mondo

Il 90mo Anniversario di Luisa Via Roma verrà celebrato ai piedi del David al piazzale Michelangelo, in Firenze, in occasione del Pitti Uomo 96. In questi giorni i numerosi turisti, ma anche i fiorentini, hanno visto la costruzione di una mega struttura la quale dovrà contenere 5.000 invitati da tutto il mondo e celebrità varie. Il contest consentirà soltanto a 800 persone selezionate (con un accompagnatore) di assistere allo show. Il cocktail ed una “riservata” cena è per 400 persone. La serata finirà con il concerto di Lenny Kravitz.

La mastodontica struttura conterrà 150 metri di passerella su cui sfileranno tre generazioni di modelli e modelle: dalle star degli anni ’90 alle giovanissime icone della moda. Fra queste, Eva Herzigova, Karen Elson, Joan Small, Lara Stone, Kate Upton, Stella Maxwell ed altre.

Le autorizzazioni, sovrintendenza compresa, ci sono già tutte, i viali non saranno chiusi per non creare disagi.

