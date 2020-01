Filippine, Riso dorato approvato come sicuro per il consumo

An undated handout photofrom they International Rice Research Institute (IRRI) shows genetically-modified "golden rice." (AFP/IRRI)

Il riso dorato, presentato per la prima volta come prototipo nel 1999, è perfetto: aggiungere meno di una tazza di grano alla dieta di un bambino potrebbe soddisfare fino a metà delle sue necessità quotidiane.

Ma alla fine del 2018, quasi due decenni dall’arrivo della pianta sulla scena scientifica, solo una manciata di paesi – Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, tutte nazioni ad alto reddito con pochi problemi di vitamina A – l’avevano ritenuto sicuro per crescere e mangiare in massa , riferisce Michael Le Page per New Scientist .

Gran parte della resistenza in questi paesi e in altri, scrive Le Page, proviene da gruppi che si battono contro gli OGM e dai loro presunti effetti negativi sulla salute.

Ciò rende l’approvazione delle colture da parte delle Filippine una pietra miliare, soprattutto tra le false voci secondo cui il suo beta-carotene si spezzerebbe in sostanze chimiche cancerogene , riferisce Le Page. (Mentre le valutazioni della sicurezza continuano, il Bangladesh potrebbe essere il prossimo nella linea .)

Ma anche le recenti notizie sono state accolte con un respingimento: alla fine del mese scorso, l’organizzazione ambientale GP ha fatto appello al Dipartimento dell’Agricoltura per ribaltare la sua decisione, citando la mancanza di dati e trasparenza in il processo di approvazione.

In un’intervista con Louise Maureen Simeon alla Philippine Star , Adrian Dubock, un dirigente del Golden Rice Humanitarian Board, ha contestato le affermazioni.

Le Filippine sono uno dei numerosi paesi a basso reddito con diffuso deficit di vitamina A, una condizione dietetica che può causare cecità e tendine del tendine del sistema immunitario.

Più di mezzo milione di bambini muoiono ogni anno a causa della carenza, in gran parte perché non consumano abbastanza beta-carotene, che è presente solo in piccole quantità nei chicchi di base come il riso.

