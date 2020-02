Ferrari NV: rapporto periodico sul programma di riacquisto

Tempo di lettura: 1 minuto

Ferrari NV (NYSE / MTA: RACE) (“ Ferrari ” o la “ Società ”) annuncia che nell’ambito della terza tranche del programma di acquisto di azioni ordinarie annunciato il 14 novembre 2019 (” Terza tranche “), la Società ha acquistato ulteriori azioni ordinarie – riportate in forma aggregata, su base giornaliera – alla Borsa Italiana (MTA) come segue:

Data di negoziazione

(gg / mm / aaaa)

Borsa valori

Numero di azioni ordinarie acquistate

Prezzo medio per azione al

netto delle commissioni

Corrispettivo spese escluse

(€)

2020/03/02 MTA 8701 151.7621 1,320,482.40

2020/04/02 MTA 21.547 150.5871 3,244,700.46

2020/05/02 MTA 610 149.9129 91,446.85

2020/06/02 MTA 2.390 151.5688 362,249.35

2020/07/02 MTA 5.323 152.8711 813,733.10

Totale

– 38.571 151.2176 5,832,612.16

Dall’annuncio della Terza tranche del programma di riacquisto del 14 novembre 2019 fino al 7 febbraio 2020, il corrispettivo investito totale è stato:

64.131.086,12 euro per n. 422.652 azioni ordinarie acquistate sull’MTA

2.945.229,74 USD (2.650.730,37 Euro) per n. 17.613 azioni ordinarie acquistate sul NYSE

con conseguente n. 8.837.872 azioni ordinarie detenute in portafoglio al 7 febbraio 2020. Alla stessa data, la Società deteneva il 3,44% del capitale azionario totale emesso, comprese le azioni ordinarie e le azioni con diritto di voto speciale, al netto delle azioni assegnate ai sensi della Piano di incentivazione azionaria della società.

Ad oggi, dal 1 ° gennaio 2019, la Società ha acquistato complessivamente n. 3.105.398 azioni proprie su MTA e NYSE per un corrispettivo complessivo di 416.382.306,38 euro.

( *) tradotto al tasso di riferimento di cambio EUR / USD della Banca centrale europea alla data di ciascun acquisto

Una panoramica completa delle transazioni effettuate nell’ambito del programma di riacquisto, nonché i dettagli delle suddette transazioni, sono disponibili sul sito Web aziendale Ferrari nella sezione Programmi di riacquisto.

corporate.ferrari.com/en/investors/stock -e-azionista-corner / riacquisto programmi

