Federcalcio italiana vuole procedere, con prove video, contro comportamento razzista dei tifosi

Tempo di lettura: 1 minuto

La Federcalcio italiana vuole procedere con le prove video contro il comportamento razzista dei tifosi. Come annunciato dall’associazione, la tecnologia dovrebbe in futuro non solo esaminare le decisioni dell’arbitro, ma anche essere utilizzata per identificare gli spettatori razzisti.

“In alcuni casi, si notano canti razzisti e non in altri, quindi è necessario esaminare il perché”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Gabriele Gravina in un’intervista all’emittente televisiva italiana Sky Sport. “Non mi interessa quanti fan si uniscono alle canzoni e devi intervenire caso per caso”, ha detto.

Eventi di spicco in Italia

Negli ultimi mesi, i giochi sono stati ripetutamente interrotti in Italia perché i giocatori sono stati insultati a livello razziale. Nella partita di Serie A tra l’Atalanta Bergamo e la Fiorentina, l’arbitro ha reagito ai canti razzisti. Il professionista brasiliano Dalbert Henrique di Firenze si era avvicinato all’arbitro dopo essere stato maltrattato razzialmente dai fan dell’Atalanta.

Anche Romelu Lukaku dell’Inter era stato attaccato. Durante una partita a Cagliari, il giocatore nazionale belga ha risuonato suoni di scimmie e randelli. Dopo la partita, i tifosi dell’Inter hanno suscitato indignazione perché hanno affermato in una lettera aperta che questo non era razzismo.

Gioco di scandalo nella qualificazione al campionato europeo

Ma fuori dall’Italia ci sono problemi con i fan razzisti. Nella qualificazione al campionato europeo, la partita tra Bulgaria e Inghilterra è stata interrotta due volte perché gli spettatori bulgari hanno attaccato razzialmente giocatori inglesi e mostrato saluti a Hitler. Dopo la partita, sei fan bulgari sono stati arrestati.

In precedenza, l’Uefa aveva scritto un protocollo in tre fasi per assistere l’arbitro. Solo dopo due soste e gli annunci dello stadio l’arbitro dovrebbe quindi annullare la partita.

Fonte: spiegel