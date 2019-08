Tempo di lettura: 1 minuto

l Federal Bureau of Investigation ( FBI ) è il servizio di intelligence e sicurezza interna degli Stati Uniti e la sua principale agenzia federale di contrasto . Operando sotto la giurisdizione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti , l’FBI è anche membro della US Intelligence Community e riferisce sia al procuratore generale sia al direttore della National Intelligence .

L’ FBI è una delle principali organizzazioni antiterrorismo , controspionaggio e investigativa criminale degli Stati Uniti giurisdizione per le violazioni di oltre 200 categorie di reati federali .

Sebbene molte delle funzioni dell’FBI siano uniche, le sue attività a sostegno della sicurezza nazionale sono paragonabili a quelle dell’MI5 britannico e dell’FSB russo . A differenza della Central Intelligence Agency (CIA), che non ha autorità di contrasto ed è focalizzata sulla raccolta di informazioni all’estero, l’FBI è principalmente un’agenzia nazionale, che mantiene 56 uffici sul campo nelle principali città degli Stati Uniti e oltre 400 agenzie residenti in città e aree minori in tutta la nazione. In un ufficio sul campo dell’FBI, un ufficiale dell’FBI di alto livello funge contemporaneamente da rappresentante del direttore dell’intelligence nazionale .

Nonostante la sua attenzione nazionale, l’FBI mantiene anche un’impronta internazionale significativa, gestendo 60 uffici Legal Attache (LEGAT) e 15 uffici secondari nelle ambasciate e consolati degli Stati Uniti in tutto il mondo. Questi uffici esteri esistono principalmente a scopo di coordinamento con i servizi di sicurezza esteri e di solito non svolgono operazioni unilaterali nei paesi ospitanti.

L’FBI a volte può svolgere attività segrete all’estero, proprio come la CIA ha una funzione domestica limitata ; queste attività richiedono generalmente un coordinamento tra agenzie governative.

L’FBI è stato istituito nel 1908 come Bureau of Investigation , in breve BOI o BI. Il suo nome fu cambiato in Federal Bureau of Investigation (FBI) nel 1935. Il quartier generale dell’FBI è il J. Edgar Hoover Building , con sede a Washington, DC.

Fonte

wikipedia.org

Agenzia di stampa internazionale – Mail, redazione@reporterspress.it