Favipiravir – Avigan, funziona con il Cov-19 ? Bufala o realtà? Fake News?

In questi giorni della pandemia mondiale del COV-19, vediamo video della qualunque su ogni possibile farmaco antivirale. L’ultimo è quello sull’Avigan o Favipiravir , noto anche come T-705 o favilavir.

Il virologo italiano Burioni ha già dato la sua opinione su questo farmaco; ma che cos’è e poi funziona ? L’AIFA, l’Ente Italiano del Farmaco come si sta muovendo in tal senso? Domande su domande.

Dunque partiamo dal fatto che il Favipiravir (Avigan) è un farmaco antivirale sviluppato da Toyama Chemical ( gruppo Fujifilm ) del Giappone con attività contro molti virus RNA .

Come alcuni altri farmaci antivirali sperimentali (T-1105 e T-1106), è un derivato della pirazinecarbossammide .

In esperimenti condotti su animali Favipiravir ha dimostrato attività contro i virus influenzali: Nilo occidentale , febbre gialla , afta epizootica , nonché altri flavivirus ,arenavirus , bunyavirus e alphavirus .

“L’influenza è una malattia grave e spesso sottovalutata, ma prevenibile con il vaccino. Gli adamantani derivati ​​rimantadina e amantadina e gli inibitori della neuraminidasi zanamivir e oseltamivir sono gli unici farmaci antivirali attualmente approvati in Europa per la terapia e la profilassi delle infezioni influenzali. La resistenza a questi farmaci si verifica a causa di mutazioni all’interno delle proteine ​​target terapeutiche della proteina del canale ionico M2 e della neuraminidasi virale“. Si legge su ncbi.nlm.nih.gov .

Nel febbraio 2020, Favipiravir veniva studiato in Cina per il trattamento sperimentale dell’emergente COVID-19 (nuova malattia del coronavirus) .

Il 17 marzo, i funzionari cinesi hanno suggerito che il farmaco era stato efficace nel trattamento di COVID a Wuhan e Shenzhen.

Favipiravir ha mostrato un’efficacia limitata contro il virus Zika negli studi sugli animali, ma è stato meno efficace di altri antivirali come MK-608 . L’agente ha anche mostrato una certa efficacia contro la rabbia , ed è stato usato sperimentalmente in alcuni umani infetti dal virus.

I virus dell’influenza appartengono alla famiglia Orthomyxoviridae che è caratterizzata dalla capacità di attaccarsi sulle glicoproteine ​​delle superfici delle cellule ospiti e un genoma segmentato composto da acido ribonucleico a singolo filamento, orientato negativamente (–ssRNA).

In base alle loro caratteristiche molecolari e alle caratteristiche sierologiche delle loro nucleoproteine ​​e proteine ​​della matrice, i virus dell’influenza sono divisi in tre generi: Influenzavirus A , Influenzavirus B e Influenzavirus C.

Mentre le infezioni da virus dell’influenza C sono spesso senza sintomi nell’uomo, i virus dell’influenza A e B causano epidemie annuali note come influenza stagionale e anche i virus dell’influenza A causano pandemie a intervalli casuali.

I virus dell’influenza A sono patogeni zoonotici che possono infettare una vasta gamma di specie tra cui uccelli, maiali e umani.

Un’influenza tipica è caratterizzata da improvvisa insorgenza di febbre (≥38,5 ° C), tosse secca, mal di gola, dolori e dolori muscolari e mal di testa.

Altri sintomi possono includere affaticamento generale, sudorazione, rinorrea, ma anche nausea, vomito e diarrea.

Nei casi più gravi, l’infezione può portare a polmonite, superinfezione batterica e persino morte. Tuttavia, non tutti i pazienti si ammalano di sintomatologia tipica. La durata della malattia è generalmente di 5-7 giorni, che può essere considerevolmente più lunga a seconda delle complicanze e dei fattori di rischio.

Nel 2014 il Giappone ha approvato Favipiravir per il trattamento di ceppi virali che non rispondono agli attuali antivirali.

Toyama Chemical inizialmente sperava che Avigan sarebbe diventato un nuovo farmaco antinfluenzale in grado di sostituire Tamiflu . Tuttavia, gli esperimenti sugli animali mostrano il potenziale di effetti teratogeni sui feti e l’approvazione della produzione da parte del Ministero della salute, del lavoro e del benessere è stata notevolmente ritardata e le condizioni di produzione sono limitate solo in caso di emergenza in Giappone.

Nel marzo 2015, la Food and Drug Administration americana ha completato uno studio clinico di fase III per studiare la sicurezza e l’efficacia di Favipiravir nel trattamento dell’influenza.

Il 15 marzo 2020 il farmaco è stato approvato in Cina con il nome di Favilavir per il trattamento dell’influenza. Il farmaco è stato anche approvato per l’uso negli studi clinici per il trattamento della polmonite da coronavirus 2019 .

Favipiravir è un profarmaco che viene metabolizzato nella sua forma attiva, favipiravir-ribofuranosil-5′-trifosfato (favipiravir-RTP), disponibile in formulazioni sia orali che endovenose.

Tuttavia, favipiravir non ha dimostrato di essere efficace nelle cellule primarie delle vie respiratorie umane, mettendo in dubbio la sua efficacia nel trattamento dell’influenza.

Al 23 marzo 2020, sembra che il Giappone e la Cina abbiano emesso un divieto di esportazione nel merito.

Giappone e Cina sono gli unici paesi in cui favirapir è prodotto e approvato come composto medico.

Alcune compagnie farmaceutiche cinesi assicurano che i diritti di esportazione siano ancora garantiti dal Ministero dell’industria e della tecnologia dell’informazione (MIIT) tramite mezzi diplomatici internazionali.

Favipiravir è attualmente approvato per l’infezione influenzale in Giappone e in uno sviluppo clinico avanzato negli Stati Uniti. Le prove finora condotte da studi clinici mostrano che favipiravir è ben tollerato nell’uomo.

