Fattura fiscale di 13 miliardi euro, Apple intraprende battaglia giudiziaria contro UE

Apple intraprende un’epica battaglia giudiziaria con l’UE, combattendo l’ordine di riferimento della commissione secondo cui il produttore di iPhone rimborserà all’Irlanda 13 miliardi di euro ($ 14 miliardi) in tasse arretrate.

Gli avvocati della più grande azienda del mondo dovranno affrontare funzionari dell’UE in un tribunale lussemburghese, sfidando una decisione che il CEO Tim Cook ha denunciato all’epoca come “merda politica totale”.

Le conclusioni della Commissione europea sono state pronunciate nell’agosto 2016 dal commissario alla concorrenza Margrethe Vestager, una decisione scioccante che ha portato l’Europa in prima linea in uno sforzo emergente per frenare il potere della grande tecnologia americana.

I due giorni di audizioni martedì e mercoledì si terranno presso il Tribunale inferiore dell’UE, dove i giudici esprimeranno la propria sentenza non prima del 2020.

Qualsiasi appello andrebbe quindi alla più alta corte dell’UE, la Corte di giustizia europea, per una decisione finale che potrebbe arrivare fino al 2021.

L’UE accusa Apple di parcheggiare le entrate non tassate ottenute in Europa, Africa, Medio Oriente e India, in Irlanda, che è emerso come un hub europeo per i giganti della tecnologia e della farmaceutica globale.

Questo privilegio avrebbe dato a Apple un vantaggio rispetto ad altre società, consentendole di evitare tasse tra il 2003 e il 2014 di circa 13 miliardi di euro che, secondo Bruxelles, costituivano “aiuti di Stato” illegali dall’Irlanda.

Apple nega ferocemente la fattura. Il governo degli Stati Uniti insiste anche che l’ordine di Bruxelles costituisca una grave violazione del diritto tributario internazionale.

“La Commissione europea ha cercato di riscrivere la storia di Apple in Europa, di ignorare le leggi fiscali irlandesi e, nel farlo, di interrompere il sistema fiscale internazionale”, ha affermato Tim Cook in una lettera aperta nel 2016.

Il gruppo insiste sul fatto che è negli Stati Uniti, dove l’azienda investe in ricerca e sviluppo e quindi crea ricchezza, che deve pagare le tasse sulle entrate in questione.

Ciò è diventato possibile dopo una profonda revisione fiscale negli Stati Uniti alla fine del 2017 che ha permesso ad Apple di rimpatriare i profitti realizzati all’estero. Apple ha promesso di pagare a Washington una tassa fiscale di $ 37 miliardi, oltre alle tasse già pagate negli Stati Uniti.

Il gigante con sede in California è supportato nella sua lotta dall’Irlanda, che ha anche fatto appello, rifiutando di essere definita un paradiso fiscale.

“Presenteremo un caso molto forte”, ha promesso venerdì il ministro delle finanze irlandese Paschal Donohoe.

I due giorni di audizioni si svolgono in un contesto commerciale teso tra l’UE e gli Stati Uniti, in cui il presidente Donald Trump accusa gli europei di aver deliberatamente attaccato i giganti della tecnologia americana.

Il supremo della concorrenza dell’UE, Vestager, è in particolare accusato dal presidente degli Stati Uniti di “odiare” gli Stati Uniti. L’ha sbattuta come “signora delle tasse” a causa delle indagini e delle pesanti multe inflitte a gruppi statunitensi come Google.

In attesa della conclusione del caso, Apple ha bloccato i fondi in un conto fiduciario: un totale di 14,3 miliardi di euro, dopo gli interessi.

Il gruppo, presente in Irlanda dagli anni ’80, impiega circa 6.000 persone a Cork, la seconda città del Paese.

I primi segni di come potrebbe finire il caso Apple arriveranno già dal 24 settembre, quando il Tribunale deciderà se l’UE avesse ragione a chiedere tasse non pagate a Starbucks e un’unità di Fiat Chrysler.

