Fallita la missione spaziale Starliner – Boeing

La nave spaziale Starliner, della società Boeing, è atterrata domenica nel New Mexico dopo aver fallito venerdì nella sua missione di prova per unirsi alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La nuova nave del gruppo aeronautico americano Boeing, che sta attraversando una crisi senza precedenti a causa dei problemi del suo controverso modello 737 Max, è approdata alle 7:58 sulla costa orientale di White Sands, nel deserto del New Mexico.

In questo modo, il CST-100 Starliner divenne la prima nave americana in grado di trasportare esseri umani che arrivano a terra e non atterrano come al solito fino ad ora, ha detto la NASA.

Arrivò sulla Terra in “buone condizioni” dopo aver completato 33 orbite sul pianeta in un passo importante affinché il deserto del New Mexico diventasse la “scena di futuri sbarchi con equipaggio”.

Jim Bridenstine, amministratore della NASA, che ha seguito l’operazione dal centro di controllo di Houston (Texas), ha osservato che il lavoro di squadra “attraverso sfide e successi”.

Le sfide che Bridenstine sembra menzionare sono i problemi sorti venerdì scorso, quando la nave, che era a bordo di un razzo della United Launch Alliance (ULA), si separò dall’Atlante V e si discostò dal corso pianificato da problemi tecnici e non ha trovato l’orbita cercata.

Ciò causò che questo primo volo di prova dello Starliner per portare gli astronauti all’IBD dovette rinunciare alla sua missione e pensare a come tornare sulla Terra in modo “sicuro”.

Sebbene Starliner non sia arrivato alla stazione spaziale come previsto, Boeing è stato in grado di completare una serie di test e ha raggiunto un’orbita stabile e ha conservato abbastanza carburante per molteplici opportunità di atterraggio, ha spiegato la NASA.

Gli esperti dell’agenzia spaziale americana hanno affermato che una volta aperto il portellone di Starliner, i team riferiscono che la capsula è in buone condizioni.

Dal 2011, quando gli Stati Uniti hanno posto fine al suo programma di traghetti, la staffetta degli equipaggi della ISS è effettuata esclusivamente con navi russe Soyuz.

In linea di principio, è previsto l’inizio di questi voli con equipaggio da e verso la ISS sia nella nave Boeing che nello SpaceX Crew Dragon, la compagnia di Elon Musk, proprietario di Tesla, che è anche in programma con la NASA, entro il 2020.

Il piano iniziale prevedeva che lo Starliner CST-100 arrivasse alla ISS questo fine settimana e tornasse il 28 dicembre, ma a causa dei problemi sorti dopo il decollo da Cape Canaveral hanno dovuto anticipare l’atterraggio a questa domenica.

La battuta d’arresto nel primo volo di prova dello Starliner mette sotto pressione questa compagnia aeronautica impantanata in una crisi a causa dei problemi del suo modello di aereo 737 Max.

Il 16 dicembre, Boeing ha riferito che interromperà temporaneamente la produzione di 737 Max da gennaio, una decisione storica che colpisce un modello coinvolto in due incidenti aerei con un alto numero di vittime – nell’ottobre 2018 e marzo 2019 – prodotto per un errore nel software.

