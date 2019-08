Facebook mappa la popolazione mondiale

Facebook, basandosi sul progetto Gridded Population of the World di CIESIN, sta usando modelli di apprendimento automatico su immagini satellitari, ad alta risoluzione, per creare una mappa sull’insediamento umano in tutto il mondo.

Facebook ha identificato le strutture su larga scala usando un processo chiamato apprendimento debolmente supervisionato . Dopo aver addestrato il modello utilizzando grandi serie di foto, quindi verificato i risultati, Facebook è stato in grado di raggiungere una precisione di etichettatura del 99,6% per esempi positivi.

Risultato? Ad esempio, il Malawi è uno dei paesi meno urbanizzati del mondo, quindi trovare i suoi 19 milioni di cittadini non è un compito facile e queste mappe di Facebook mostrano chiaramente dove vivono le persone e consentono a chiunque può accedere a quei dati, nel sapere la densità di popolazione per aree specifiche.

Secondo voi tutto questa mappatura delle persone è lecito da parte di una società come facebook? A voi ogni riflessione.

Reporters Freelance – Mail, americhe@reporterspress.it