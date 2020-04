Face Mapping, ciò che sta accadendo sulla superficie della pelle

Tempo di lettura: 4 minuti

Secondo Face Mapping, ciò che accade sulla superficie della pelle può darci una visione molto reale di ciò che accade all’interno del nostro corpo. Face Mapping si basa sulle antiche filosofie della medicina cinese e dell’Ayurveda e collega i cambiamenti nella nostra pelle con il nostro ambiente interno.

Questo ci aiuta a diagnosticare la causa principale dei nostri problemi di pelle e segnalare eventuali altri problemi di salute che potrebbero richiedere un po ‘più di amore e attenzione.

Continua a leggere per scoprire esattamente cosa potrebbe provare la tua pelle a raccontarti della tua salute!

Zona : fronte

associata a : fegato, cistifellea

Spiegazione : la fronte è connessa con l’attività del sistema nervoso e la digestione. Pertanto, lo stress e un sistema digestivo lento possono scatenare i tuoi sfoghi qui sul tuo viso.

Cosa fare : evitare cibi zuccherati, grassi, trasformati e consumare molta frutta e verdura ricca di fibre per mantenere in movimento il sistema digestivo. De-stress con visualizzazione, meditazione, yoga o qualsiasi altra cosa che ti aiuti a rilassarti. Potresti anche provare un tè al dente di leone o un succo di limone fresco in acqua calda per disintossicare naturalmente il fegato.

Zona : Il lato destro dello spazio tra le sopracciglia

Associato a : Emozioni memorizzate nel fegato

Spiegazione : Le espressioni sul nostro viso ci inducono immediatamente a capire come ci sentiamo. Tuttavia, la mappatura della linea facciale è stata usata per secoli per aiutarci a discernere dove stiamo trattenendo uno stress più profondo e in che modo questo potrebbe influire sulla nostra salute interna. Problemi di pelle e rughe in questa zona possono indicare rabbia inespressa a cui ti stai trattenendo nel fegato.

Cosa fare : cancella questa rabbia! Prova yoga, consulenza, reiki, journaling o qualsiasi terapia di cui hai bisogno per lasciar andare le tue emozioni negative accumulate in modo sano. Ridurre l’assunzione o l’alcool e cibi ricchi di grassi, che esercitano una pressione sulla funzionalità epatica.

Zona : Il lato sinistro dello spazio tra le sopracciglia

Associato a : Emozioni memorizzate nella milza

Spiegazione : Le righe qui possono indicare emozioni non espresse che sono state memorizzate nella milza.

Cosa fare : esplora le tecniche per rilasciare energia emotiva vecchia e stagnante. Reiki, yoga, consulenza, journaling, lavoro sul respiro e meditazione guidata sono tutte opzioni utili.

Zona : Occhi

associati a : Articolazioni, tiroide e intestino

Spiegazione : Gli occhi sono propagandati come le finestre della tua anima, ma possono anche essere una finestra per la tua salute! Un eccesso di colorazione bianca nell’iride può riflettere la degenerazione delle articolazioni mentre le iridi di dimensioni minori sono collegate a problemi articolari più generali. Uno scolorimento ‘macchiato’ nell’iride può suggerire un malassorbimento intestinale. E se noti un anello leggermente colorato che circonda l’iride, potresti esagerare con sale e zucchero

Cosa fare: Dai alle tue articolazioni un serio amore con i cibi anti-infiammatori, come pesce azzurro, noci, semi di lino / semi di lino, brodo di ossa biologico (se mangi carne), curcuma e zenzero. Ridurre la caffeina, lo zucchero, il sale raffinato e gli alimenti trasformati, che tendono a favorire l’infiammazione.

Zona : Sotto gli occhi

Associato a : Reni

Spiegazione : Il gonfiore e le palpebre inferiori gonfie sono particolarmente indicativi di una funzione renale lenta. Le “borse” scure e gonfie sul viso possono anche indicare una compromissione della funzionalità renale.

Cosa fare : bere molta acqua filtrata, poiché la disidratazione mette a dura prova i reni e impedisce loro di svolgere le loro essenziali funzioni di eliminazione. Cura le ghiandole surrenali con sonno adeguato e stress minimo. Inoltre, evitare caffè e alcol, che sono disidratanti.

Zona : guance

associate a : polmoni, malassorbimento, metabolismo lento

Spiegazione : cerotti scoloriti sulle guance possono suggerire un metabolismo più lento e un minore assorbimento dei nutrienti. Le guance sono state tradizionalmente associate alla funzione polmonare.

Cosa fare : prova gli esercizi di respirazione e respirazione per ossigenare i polmoni e sviluppare la capacità polmonare. Aumenta delicatamente il tuo esercizio cardio per migliorare anche la funzione polmonare e fornire una spinta metabolica. Assicurati di masticare bene il cibo per rimuovere la tensione dalla digestione e dall’assorbimento. Bere tè verde e seguire una dieta ricca di antiossidanti può anche aiutare a proteggere la pelle sensibile delle guance dai danni causati da comuni inquinanti atmosferici.

Zona : naso

associato a : sistema cardiovascolare

Spiegazione : si ritiene che il naso sia collegato alla circolazione, quindi i problemi di pelle in questa zona possono suggerire problemi di pressione sanguigna.

Cosa fare : aumentare l’assunzione di cibi salutari per il cuore, come avocado, noci, tahini, olio d’oliva spremuto a freddo e pesce azzurro (o semi di lino / semi di lino se sei vegetariano). Limitare il consumo di alcol e caffè, che può stimolare artificialmente il sistema cardiovascolare.

Zona : labbro inferiore

associato a : apparato digerente

Spiegazione : In particolare, il labbro inferiore può riflettere la funzione intestinale. Le macchie marroni possono rappresentare problemi di indigestione o insufficienti enzimi digestivi. Può anche suggerire la presenza di vermi o crescita eccessiva di parassiti nell’intestino. Labbra di colore pallido possono indicare le prime fasi dell’anemia.

Cosa fare : provare un trattamento probiotico o worming di buona qualità . Assicurati di includere molti alimenti ricchi di ferro nella tua dieta, come legumi, verdure a foglia verde e carne rossa magra (se non sei vegetariano, ovviamente).

Zona : Lingua

associata a : Polmoni, sovraccarico di tossine

Spiegazione : La tua lingua è una guida meravigliosa alla tua salute interna! Gli indizi migliori sono disponibili se controlli la superficie dopo il risveglio al mattino. I cerchi di accumulo bianco verso l’area centrale o posteriore possono puntare verso le tossine intestinali. L’abrasione o la “schiumosità” ai bordi esterni della lingua possono essere collegate a una funzionalità polmonare non ottimale.

Cosa fare : fai una disintossicazione per eliminare quelle tossine indesiderate! Prova una disintossicazione di 3 giorni , incorpora più alimenti disintossicanti come questo succo , aggiungi alcuni Superfood Greens e prova a grattarti la lingua con questo strumento! Per ulteriore supporto polmonare, prova alcuni esercizi a base cardio e la meditazione di respirazione profonda.

Zona : Mento

associato a : Ormoni, stress

Spiegazione : Signore, hai mai notato che tendi a spaccarti la faccia con le imperfezioni intorno al mento in quel momento del mese? Questo perché questa è la zona facciale in cui si manifestano uno squilibrio ormonale e emozioni stressanti.

Cosa fare : provare la polvere di maca per il supporto ormonale ed evitare prodotti di bellezza innaturali o detergenti, che tendono a contenere tossine che interferiscono con il sistema endocrino. Inoltre, dai al tuo regime di cura della pelle un po ‘più di amore e attenzione prima della scadenza del ciclo. E prendi misure per ridurre lo stress e concedi al tuo bel corpo un sacco di riposo e sonno!

Fonte : FACE Mapping – healinglifestyles.com

