European Extremely Large Telescope ( E-ELT ),

Il 26 aprile 2010, il Consiglio dell’Osservatorio europeo meridionale (ESO) ha selezionato Cerro Armazones , in Cile , come sito di riferimento per l’ELT previsto. Altri siti in discussione comprendevano Cerro Macon, Salta, in Argentina; Osservatorio Roque de los Muchachos , sulle isole Canarie; e siti in Nord Africa, Marocco e Antartide.

I primi progetti includevano uno specchio primario segmentato con un diametro di 42 metri (140 piedi) e un’area di circa 1.300 m 2 (14.000 piedi quadrati), con uno specchio secondario con un diametro di 5,9 m (19 piedi).

Tuttavia, nel 2011 è stata proposta una riduzione delle dimensioni del 13% a 978 m 2 , per uno specchio primario del diametro di 39,3 m (130 piedi) e uno specchio secondario del diametro di 4,2 m (14 piedi).

Il secondario più piccolo è un cambiamento particolarmente importante; 4,2 m (14 ft) lo colloca all’interno delle capacità di più produttori, e l’unità dello specchio più leggera evita la necessità di materiali ad alta resistenza nello spider di supporto dello specchio secondario.

L’ Extremely Large Telescope ( ELT ) è un osservatorio astronomico e il più grande telescopio ottico / infrarosso vicino al mondo ora in costruzione. Parte dell’agenzia European Southern Observatory (ESO), si trova in cima al Cerro Armazones nel deserto di Atacama, nel nord del Cile .

Il design consiste in un telescopio riflettente con uno specchio primario segmentato di 39,3 metri di diametro (130 piedi) e uno specchio secondario di diametro 4,2 m (14 piedi), e sarà supportato da un’ottica adattiva , otto stelle guida laserunità e più grandi strumenti scientifici.

La fase di progettazione dell’anastigmat 5 mirror è stata interamente finanziata nell’ambito del budget dell’ESO. Con le modifiche del 2011 nel progetto di base (come una riduzione delle dimensioni del mirror primario da 42 ma 39,3 m), nel 2017 il costo di costruzione è stato stimato in 1,15 miliardi di euro (inclusi gli strumenti di prima generazione).

A partire dal 2014, l’inizio delle operazioni è stato pianificato per il 2024. Ha ridotto i costi previsti da 1.275 miliardi a 1.055 miliardi di euro e dovrebbe consentire al telescopio di essere finito prima.

La costruzione effettiva è iniziata ufficialmente all’inizio del 2017.

L’ELT cercherà pianeti extrasolari: i pianeti orbitano attorno ad altre stelle. Ciò includerà non solo la scoperta di pianeti fino alle masse simili alla Terra attraverso misure indirette del movimento oscillante delle stelle perturbato dai pianeti che orbitano attorno a loro, ma anche l’immagine diretta di pianeti più grandi e forse persino la caratterizzazione delle loro atmosfere.

Il telescopio tenterà di raffigurare pianeti extrasolari della Terra , il che potrebbe essere possibile.

Inoltre, la suite di strumenti dell’ELT consentirà agli astronomi di sondare le prime fasi della formazione di sistemi planetari e di rilevare l’acqua e le molecole organiche in dischi protoplanetari attorno alle stelle in formazione. Pertanto, l’ELT risponderà a domande fondamentali riguardanti la formazione e l’evoluzione del pianeta.

Sondando gli oggetti più distanti l’ELT fornirà indizi per comprendere la formazione dei primi oggetti che si sono formati: stelle primordiali, galassie primordiali e buchi neri e le loro relazioni.

Gli studi di oggetti estremi come i buchi neri trarranno beneficio dalla potenza dell’ELT per ottenere maggiori informazioni sui fenomeni dipendenti dal tempo legati ai vari processi in gioco attorno agli oggetti compatti.

L’ELT è progettato per effettuare studi dettagliati delle prime galassie e per seguire la loro evoluzione attraverso il tempo cosmico. Le osservazioni di queste prime galassie con l’ELT forniranno indizi che aiuteranno a capire come questi oggetti si formano e si evolvono.

Inoltre, l’ELT sarà uno strumento unico per fare un inventario del contenuto mutevole dei vari elementi nell’universo con il tempo e per comprendere la storia della formazione stellare nelle galassie.

Uno degli obiettivi dell’ELT è la possibilità di misurare direttamente l’accelerazione dell’espansione dell’Universo. Una tale misura avrebbe un impatto importante sulla nostra comprensione dell’Universo. L’ELT cercherà anche le possibili variazioni delle costanti fisiche fondamentali con il tempo.

Un rilevamento univoco di tali variazioni avrebbe conseguenze di vasta portata per la nostra comprensione delle leggi generali della fisica.

L’osservatorio mira a raccogliere 100 milioni di volte più luce dell’occhio umano, 13 volte più luce rispetto ai più grandi telescopi ottici esistenti nel 2014, ed essere in grado di correggere la distorsione atmosferica. Ha circa 256 volte l’area di raccolta della luce del Telescopio Spaziale Hubble e, secondo le specifiche dell’ELT, fornirebbe immagini 16 volte più nitide di quelle di Hubble.

Il progetto era originariamente chiamato European Extremely Large Telescope ( E-ELT ), ma il nome è stato abbreviato nel 2017.

