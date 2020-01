Europa, Verso un’economia circolare: un programma a spreco zero

Tempo di lettura: 3 minuti

In un mondo in cui la domanda e la concorrenza per risorse limitate e talvolta scarse continueranno ad aumentare e la pressione sulle risorse sta causando un maggiore degrado e fragilità ambientale, l’Europa può beneficiare economicamente ed ecologicamente dall’uso migliore di tali risorse. Dalla rivoluzione industriale,

Gentile Utente, dal Gennaio 2020 le notizie in questo sito web saranno di due tipi: notizia e comunicato stampa. La notizia sarà 'flash' cioè corta. Il comunicato stampa sarà pubblicato per intero, comunque a insindacabile giudizio della redazione. Hanno priorità i comunicati di utilità sociale e medica, in particolare se di provenienza enti e istituzioni.