Europa, Le navi da crociera emettono più inquinamento delle auto

Il più grande operatore mondiale di crociere di lusso, ha emesso circa 10 volte più ossido di zolfo (SOX) intorno alle coste europee rispetto a 260 milioni di automobili europee nel 2017, ha dichiarato Transport & Environment. Le emissioni di SOX formano aerosol di solfato (SO4) che aumentano i rischi per la salute umana e contribuiscono all’acidificazione in ambienti terrestri e acquatici.

In termini assoluti, Spagna, Italia e Grecia, seguite da vicino da Francia e Norvegia, sono i paesi europei più esposti all’inquinamento atmosferico da navi da crociera, mentre Barcellona, ​​Palma di Maiorca e Venezia sono le città portuali europee più colpite, seguite da Civitavecchia ( Roma) e Southampton.

Questi paesi sono così esposti perché sono le principali destinazioni turistiche, ma anche perché hanno standard meno rigidi per i combustibili solforati marini che consentono alle navi da crociera di bruciare il combustibile più solforoso più sporco lungo tutte le loro coste

Faig Abbasov, responsabile della politica di spedizione di T & E, ha dichiarato: “Le navi da crociera di lusso sono città galleggianti alimentate da alcuni dei carburanti più sporchi possibili. Le città stanno giustamente vietando le auto diesel sporchi, ma c’é un pass gratuito per compagnie di crociera che sputano fumi tossici le quali danneggiano incommensurabilmente sia quelli a bordo sia sulle coste vicine. Questo è inaccettabile.”

Le emissioni di NOX delle navi da crociera in Europa hanno un impatto pesante su alcune città, pari a circa il 15% degli ossidi di azoto (NOX) emessi dalla flotta di autovetture europee in un anno, secondo il rapporto. A Marsiglia, ad esempio, 57 navi da crociera hanno emesso nel 2017 un quantitativo di NOX pari a un quarto delle 340.000 autovetture della città. Lungo le coste di paesi come la Norvegia, la Danimarca, la Grecia, la Croazia e Malta una manciata di navi da crociera è anche responsabile di più NOX della maggior parte della propria flotta di auto domestiche.

L’Europa dovrebbe implementare quanto prima uno standard di porto a emissioni zero, che potrebbe essere esteso ad altri tipi di nave.

Il rapporto raccomanda inoltre di estendere le aree di controllo delle emissioni (ECA), attualmente in vigore solo nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e nel Canale della Manica, al resto dei mari europei. Inoltre, il rapporto raccomanda di regolare le emissioni di NOX dalle navi esistenti, che sono attualmente esenti dagli standard Nox applicabili nelle aree di controllo delle emissioni.

Faig Abbasov ha concluso: “Ci sono abbastanza tecnologie mature per ripulire le navi da crociera. L’elettricità sul lato della costa può aiutare a ridurre le emissioni in entrata, le batterie sono una soluzione per le distanze più brevi e la tecnologia dell’idrogeno può alimentare anche le più grandi navi da crociera. A quanto pare, il settore delle crociere non è disposto a effettuare il passaggio volontariamente, quindi abbiamo bisogno che i governi intervengano e impongano standard di emissioni zero “.

