Europa, Ford annuncia la soppressione di 12.000 posti di lavoro

La casa automobilistica Ford ha annunciato che nel suo piano di ristrutturazione europeo c’é l’abolizione di 12.000 posti di lavoro e la chiusura di sei impianti, entro la fine del 2020. In questa cifra ci sono 5.400 soppressioni già annunciate per la Germania ed i 1.700 posti nel Regno Unito con la prevista chiusura di una fabbrica in Galles. I licenziamenti saranno negoziati, ha detto Ford, che impiega circa 51.000 persone e ha 24 stabilimenti in Europa.

Sono stati anche annunciate altre chiusure di stabilimenti: tre in Russia, uno in Slovacchia e uno in Francia, ma senza precisare il numero di posti di lavoro eliminati.

Il CEO di Ford, Jim Hackett, vuole risparmiare 11 miliardi di dollari ed ha in futuro investimenti massicci sulla mobilità elettrica.

