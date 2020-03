Europa, Esercitazioni Militari: 20.000 truppe statunitensi al confine russo

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli Stati Uniti stanno dispiegando il loro maggior numero di truppe in Europa da oltre 25 anni. Un esercizio di giochi di guerra, chiamato Defender Europa, vedrà ventimila soldati americani trasferirsi in Europa insieme a pesanti attrezzature militari.

Gli esercizi di addestramento si svolgono in un momento in cui la NATO si trova ad affrontare critiche da entrambe le sponde dell’Atlantico per il suo ruolo e l’efficacia.

A novembre, il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto l’alleanza come una morte cerebrale , mentre il presidente americano Donald Trump ha criticato i paesi europei per non aver contribuito abbastanza al bilancio della NATO.

Ma in uno spettacolo rivisto di forza, gli Stati Uniti hanno deciso di schierare 20.000 membri del servizio per unire il personale di altri paesi membri della NATO, tra cui Francia, Spagna, Italia, Germania e Regno Unito.

Parlando dello spiegamento, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che gli esercizi su larga scala sono stati un promemoria della forza dell’alleanza.

“Defender Europe è il più grande dispiegamento di truppe statunitensi in Europa da oltre 25 anni e dimostra il forte impegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO e della libertà e sicurezza dell’Europa”, ha affermato.

“Defender Europe non è diretto contro nessun Paese in particolare. Questo esercizio difensivo dimostra la capacità di spostare rapidamente una grande forza dagli Stati Uniti all’Europa per aiutare a proteggere altri alleati della NATO, se necessario”.

Fonte : Euro News .com

