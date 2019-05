EUDefence and Security Spring Series

La cooperazione rafforzata in materia di difesa tra gli Stati membri dell’UE è diventata una priorità nell’attuale contesto di sicurezza. Si tratta anche di denaro, poiché la mancanza di cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa ha un prezzo di lusso: tra 25 e 100 miliardi di euro all’anno. Un maggiore coordinamento a livello di UE non solo rafforzerebbe la nostra capacità di europei di proteggere l’Europa e i cittadini europei, ma farebbe anche risparmiare miliardi di denaro dei contribuenti e renderebbe più competitiva l’industria europea della difesa.

Nessuno Stato membro dell’UE può affrontare da solo le attuali sfide alla sicurezza. L’UE e i suoi Stati membri hanno intensificato il lavoro congiunto in materia di sicurezza e difesa per proteggere meglio i cittadini europei. Un elemento essenziale per promuovere una cooperazione più stretta è un finanziamento adeguato per sostenere iniziative comuni. È stato quindi presentato un Fondo europeo per la difesa per potenziare la ricerca e spendere in modo più efficiente le capacità di difesa congiunte. Inoltre, è stato proposto di istituire un Fondo europeo per la pace a partire dal 2020 per sostenere, tra l’altro, missioni e operazioni militari congiunte dell’UE.

In realtà: quando si tratta di difesa, il denaro conta. La mancanza di cooperazione in questo settore porta a significative inefficienze e frammentazione. Circa l’80% degli appalti pubblici della difesa è attualmente gestito su base puramente nazionale, portando a una duplicazione costosa di capacità militari. Le stime hanno dimostrato che gli Stati membri dell’UE potrebbero risparmiare tra 20 e 100 miliardi di euro l’anno, a seconda del grado in cui entreranno in una più stretta cooperazione.

Il Fondo europeo di difesa – lanciato nel 2017 – è uno degli strumenti che aiutano ad affrontare la situazione. Mira a sostenere la ricerca e lo sviluppo, rendendo l’industria europea della difesa più innovativa, competitiva sulla scena globale e, infine, in grado di rispondere meglio alle esigenze di sicurezza dell’Europa. Unendo le risorse, gli Stati membri dell’UE otterranno anche un valore migliore per i loro investimenti e raggiungeranno risultati migliori.

Per raggiungere queste ambizioni, il Fondo europeo di difesa comprende una “finestra di ricerca” per finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie di difesa innovative come l’elettronica, i metamateriali, il software crittografato o la robotica. La dotazione di bilancio ammonta a 90 milioni di euro fino al 2020. Inoltre una finestra di “capacità” o di “sviluppo” funge da strumento finanziario che consente agli Stati membri partecipanti di acquistare insieme determinate attività per ridurre i loro costi. Il bilancio totale proposto per il Fondo europeo per la difesa nel quadro finanziario pluriennale successivo al 2020 è di 13 miliardi di euro.

Inoltre, in un contesto molto più ampio, è stato proposto un Fondo europeo per la pace . Il trattato UE non consente al bilancio dell’Unione di finanziare spese con implicazioni militari o di difesa. Fino ad ora, le missioni e le operazioni militari PSDC dell’UE sono state finanziate esclusivamente attraverso un meccanismo speciale (il meccanismo “Athena”) e il sostegno alle operazioni militari di sostegno alla pace dei partner è stato limitato alle operazioni a guida africana attraverso il Fondo per la pace in Africa.

Lo European Peace Facility affronterà le attuali limitazioni. L’obiettivo del meccanismo è colmare le lacune esistenti negli strumenti dell’UE, consentendo all’UE di fare di più e di agire più rapidamente. In tal modo, lo strumento europeo per la pace massimizzerà l’impatto, l’efficacia e la sostenibilità dell’intera azione esterna dell’UE per la pace e la sicurezza.

Con un valore proposto di 10,5 miliardi di euro per un periodo di sette anni a partire dal 2020, l’EPF assicurerà che i finanziamenti dell’UE siano disponibili su base permanente, consentendo al contempo una rapida risposta alle crisi e la fornitura di altri aiuti urgenti.

Coprirà il finanziamento dei costi comuni delle operazioni e missioni militari dell’UE e consentirà il sostegno ai partner a livello globale. Saranno attivate attività di capacity building per attori militari e la fornitura di formazione, attrezzature e infrastrutture. Ciò consentirà all’UE di rafforzare la capacità dei partner di affrontare le crisi, prevenire i conflitti e costruire la stabilità da soli.

