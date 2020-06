Etica Nicomachea, I sette peccati capitali

Tempo di lettura: 2 minuti

Già nel IV secolo a.C. il filosofo greco Aristotele nel suo trattato Etica Nicomachea, sosteneva che ogni virtù o buona qualità portata all’eccesso si trasforma in un vizio, un difetto. Da qui deriva l’idea che la virtù si debba trovare esattamente a metà fra la mancanza di un sentimento o di un’inclinazione e il suo eccesso.

È la teoria del giusto mezzo, che i filosofi medievali definirono con la locuzione “In medio stat virtus”, La virtù sta nel mezzo, vicina a quanto affermato da Aristotele, appunto: “μέσον τε καὶ ἄριστον”, Il mezzo è la cosa migliore.

Per esempio, se consideriamo l’ambito del piacere e del dolore, la virtù presa in esame sarà la Temperanza, la mancanza della quale genere Insensibilità, mentre l’eccesso porta alla Dissolutezza.

Sempre Aristotele definì i vizi capitali gli abiti del male. Questo perché chi indulge sempre nello stesso vizio intesse con esso una specie di abito che lo spinge a peccare sempre di più. Lo stesso avviene a chi invece coltiva una virtù, anche se, ovviamente, gli esiti sono opposti.

Per quanto riguarda i vizi capitali in ambito cattolico, il loro elenco venne stilato dai primi monaci. In particolare, Evagrio Pontico, scrittore e asceta greco vissuto nel IV secolo d.C., apprezzato ancora oggi come teologo nell’Oriente cristiano e venerato come un padre della vita monastica, elencò per primo otto vizi capitali:

gola

lussuria

avarizia

ira

tristezza

accidia

vanagloria

superbia

Successivamente la tristezza, o malinconia, che non permette di apprezzare le opere di Dio, scomparirà, assorbita dall’accidia o dall’invidia, che verrà aggiunta in seguito, mentre la vanagloria diventerà una componente della superbia.

Evagrio definì gli otto vizi spiriti o pensieri malvagi e suggerì anche alcuni metodi per combatterli.

Durante l’Illuminismo il concetto di vizio e virtù decadde, così come molti altri principi morali legati al passato. Infatti, nella visione illuministica del progresso e dello sviluppo umano, sia a livello mentale, sia materiale, e ancora di più nell’ottica dello sviluppo industriale, commerciale ed economico della società, tanto i vizi quanto le virtù rivestivano una posizione necessaria.

Durante l’Ottocento, il Novecento e ancora oggi i vizi capitali sono diventati argomento di studi e riflessioni interessanti tra filosofia morale, psicologia umana e teologia, e sono stati oggetto di molti trattati, a partire dall’Antropologia pragmatica di Kant, che vedeva nel vizio una espressione della tipologia umana.

Secondo diverse culture antiche il numero 7 simboleggiava la perfezione, la completezza. Ci basti pensare alle sette piaghe d’Egitto, ai sette bracci del candelabro ebraico Menorah, ma anche ai sette attributi fondamentali di Allah (vita, conoscenza, potenza, volontà, udito, vista e parola), ai sette gli Dei della felicità del buddhismo e dello shintoismo, solo per citare alcuni esempi.

Fonte : holyart.it

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it