Esportazione di piatti murali decorativi in ​​Europa

Tempo di lettura: 2 minuti

I piatti da parete decorativi sono accessori classificati sotto accessori per la casa o decorazioni murali. Questa categoria comprende oggetti come vasi, oggetti decorativi e cornici. I piatti da parete decorativi presentano principalmente un’opzione aggiuntiva, poiché sarebbero difficili da sostenere come specializzazione autonoma. Ad esempio, vengono spesso aggiunti come attività parallele al servizio da tavola.

La funzione principale dei piatti murali è decorativa. Sebbene assomiglino ai piatti da pranzo, i piatti da parete di solito non vengono utilizzati sul tavolo. Ciò significa che non devono seguire i requisiti funzionali per le stoviglie in relazione alle dimensioni standard dei piatti, alla sicurezza alimentare e alla pulizia. Tuttavia, poiché i piatti murali decorativi sono generalmente prodotti dai produttori di stoviglie in ceramica, le loro specifiche tecniche e legali di solito non differiscono da quelle in ceramica.

I rivenditori di solito raccomandano di pulire a mano i piatti decorativi a parete, con un panno umido anziché in lavastoviglie. Per fissare le placche a parete, hanno bisogno di un gancio sul retro, che di solito è fatto di metallo. Possono anche avere un’estensione in ceramica con una perforazione, attraverso la quale è possibile fissare un nastro o una corda. Sono inoltre disponibili rack per piastre separati, generalmente in metallo.

I piatti da parete sono realizzati in ceramica, generalmente terracotta ad alta temperatura, porcellana o porcellana cinese. Sono possibili altri materiali, come melamina, legno o fibre naturali, ma meno comuni.

I piatti decorativi da parete sono accessori, esposti per essere apprezzati per la loro bellezza senza alcuno scopo funzionale. Il design è quindi il fattore chiave. I piatti da parete sono generalmente rotondi, con un diametro che varia da 15 a 30 cm a seconda della visione del progettista e dell’oggetto. Altre forme (quadrate, rettangolari) sono abbastanza comuni e possono aggiungere un valore extra di “istruzione”.

Le decorazioni possono avere qualsiasi soggetto astratto o figurativo, in quanto i piatti murali sono essenzialmente “dipinti su ceramica”. Le decorazioni dipinte a mano aggiungono un valore aggiunto al design rispetto alle decorazioni stampate a trasferimento.

Fonte : database RAPEX

